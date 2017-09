Rabobank introduceert naamcontrole bij invoeren iban

De Nederlandse bank Rabobank heeft dinsdag de Iban-Naam-Check geactiveerd. Deze functie kijkt of de ingevoerde iban overeenkomt met de naam die gebruikers opgeven als zij geld willen overschrijven. Als dat niet klopt, volgt er een melding. Andere banken nemen het systeem snel over.

Rabobank is de eerste die de functie voor ibans activeert en onder meer ING heeft al eerder dit jaar aangekondigd het systeem ook te zullen gaan gebruiken. Als de naam bijna overeenkomt en alleen een letter staat verkeerd, dan geeft het systeem de juiste naam weer. In andere gevallen staat er alleen een melding dat het iban-rekeningnummer en de naam niet overeenkomen.

Daarnaast geeft het systeem weer of een iban nog in gebruik is of dat de rekening is opgeheven. Daarnaast kent de software het verschil tussen particulieren en bedrijven. Rabobank heeft de naam-nummercontrole serverside geactiveerd en gebruikers hoeven dus geen update uit te voeren om het te kunnen gebruiken. Het werkt in internetbankieren en in de apps van de bank.

Tot enkele jaren geleden waren er banken die namen en rekeningnummers probeerden te matchen om fouten op te sporen, maar met de introductie van ibans enkele jaren geleden verdwenen die functies. Rabobank zegt met de functie fouten te willen voorkomen en fraude te willen bestrijden.