Nederlandse banken gaan overboekingen vanaf mei 2019 direct afhandelen

Overboekingen van particulieren bij Nederlandse banken onderling zullen vanaf mei 2019 direct plaatsvinden. Momenteel worden alleen overboekingen tussen rekeningen van dezelfde bank direct afgehandeld.

Dat ook overboekingen tussen verschillende banken vanaf mei 2019 direct plaatsvinden, staat in het jaarverslag van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, dat maandag is gepubliceerd. In het verslag staat dat het ontwerp van een nieuwe infrastructuur voor instant payments is afgerond en dat de bouw ervan is gestart. Het is een project van Nederlandse banken, Betaalvereniging Nederland en DNB.

Momenteel kan het overboeken van geld tussen verschillende banken in sommige gevallen meerdere dagen duren. Een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland zegt tegen NRC dat dit samenhangt met de openingstijden bij de Europese Centrale Bank, die fungeert als schakel voor alle transacties tussen Europese banken onderling.

Ook de ECB is zijn systemen klaar aan het maken om directe verwerking van overboekingen te ondersteunen. De ECB zal in november een stelsel van regels en afspraken voor instant payments presenteren en landen kunnen dan hun eigen systemen maken. In Nederland is er al eerder begonnen met het ontwerpen van zo'n systeem. De bouw is gestart en zal nog tot in 2018 duren. Dit jaar en volgend jaar moet het systeem ook getest worden.