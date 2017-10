ABN Amro begint volgende maand met realtimeoverboekingen

De in Nederland actieve bank ABN Amro begint volgende maand met het aanbieden van realtimebetalingen, waarbij het geld binnen tien seconden op de tegenrekening staat. Dat duurt nu nog enkele dagen. Een beperkt aantal banken doet nu al mee.

Klanten van die bijna zeshonderd Europese banken kunnen onderling snel geld overmaken, claimt het European Payments Council. In de lijst staan geen Belgische banken en twee Nederlandse: ABN Amro en ING. Bij ING gaat het om een lokale versie in een ander land, claimt de Volkskrant.

Over anderhalf jaar zal het mogelijk zijn om tussen alle banken snel geld over te maken, maar de banken moeten daarvoor de infrastructuur voor betalingen een grote update geven, schrijft de krant. ABN Amro is daarmee klaar en ook andere banken zouden daarmee bezig zijn.

De nieuwe betalingen werken via internetbankieren en mobiel bankieren, en tussen alle deelnemende banken. Vooral naar banken in het buitenland kunnen overschrijvingen nu vaak een of meer dagen duren. Het is onbekend wanneer Belgische banken zich gaan aansluiten.