'Overmaken binnen 5 seconden' is beschikbaar bij alle grote Nederlandse banken

Nederlanders aangesloten bij zeven deelnemende banken kunnen vanaf vandaag geld overmaken waarbij het bedrag 'nagenoeg altijd' binnen vijf seconden op de rekening van de ontvanger staat. Deze snelle overboekingen werken 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Volgens de Betaalvereniging Nederland hebben de deelnemende banken in het afgelopen halfjaar hun klanten aangesloten op het Instant Payments-systeem, waarmee de snelle overboekingen mogelijk zijn. Die aansluitingen zijn nu voltooid, volgens de vereniging is dat volgens schema gegaan. De deelnemende banken zijn ABN Amro, ING, Rabobank, ASN Bank, RegioBank, SNS en Knab.

Het Nederlandse Instant Payments-systeem is gebaseerd op de Europese SEPA Instant Credit Transfer-standaard. Volgens die standaard moeten rekeninghouders tot 15.000 euro snel kunnen overboeken en moeten deze overboekingen binnen tien seconden plaatsvinden. Bij Instant Payments is er geen maximumbedrag en moet het bedrag 'nagenoeg altijd' binnen vijf seconden overgeboekt zijn. De vereniging merkt wel op dat banken zelf eigen veiligheidslimieten voor overboekingen kunnen toepassen en daarbij het maximumbedrag wel kunnen beperken.

Instant Payments werkt alleen via mobiel en internetbankieren; volgens de Betaalvereniging Nederland zijn er inmiddels iedere dag ruim een miljoen overboekingen via dit systeem. Eind vorig jaar zei de vereniging dat de infrastructuur voor het systeem erop berekend is om een miljard directe overboekingen per jaar te verwerken. Rekeninghouders hoeven op dit moment niets te doen om van het systeem gebruik te kunnen maken. Volgens de Betaalvereniging kunnen banken ervoor kiezen om een tarief in rekening te brengen voor Instant Payments.

Het betaalsysteem staat overigens los van betaalplatforms als iDEAL; bedrijven moeten een overeenkomst afsluiten willen ze Instant Payments op een site kunnen aanbieden. De Betaalvereniging stelde eind vorig jaar wel dat banken ervoor kunnen kiezen Instant Payments en iDEAL te combineren. Op termijn moeten ook batchbetalingen zoals salarisoverboekingen via Instant Payments kunnen verlopen.