Nederlanders hebben drie miljard keer met iDEAL betaald

Currence, eigenaar van betaalprotocol iDEAL, meldt dat de methode drie miljard keer is gebruikt. Die mijlpaal kwam volgens het bedrijf sneller dan verwacht door de coronacrisis. In maart werden 2 miljoen iDEAL-betalingen per dag gedaan, 24 procent meer dan vorig jaar.

De drie miljardste betaling via iDEAL komt minder dan anderhalf jaar na het bereiken van twee miljard betalingen. Dat gebeurde in november 2018. In april 2016 werd de mijlpaal van één miljard betalingen bereikt. De betaalmethode is sinds oktober 2005 in gebruik.

Volgens Currence heeft de coronacrisis duidelijke invloed op iDEAL-betalingen. Online betalingen voor hotels en vliegtickets zijn volgens de dienstverlener flink gedaald, maar uitgaven voor gaming, streaming en 'ander online vermaak' zijn sterk gegroeid. Ook het bestellen van levensmiddelen doen Nederlanders de laatste tijd steeds meer online.

Het gebruik van iDEAL voor online winkelen nam in de week nadat de coronamaatregelen in Nederland werden ingevoerd, met dertig procent toe ten opzichte van de week daarvoor. Er wordt minder onderling afgerekend met iDEAL, zegt Currence. Het aantal onderlinge betaalverzoeken tussen consumenten was in maart achttien procent lager dan een maand eerder.