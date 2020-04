Google introduceert gevoeligheidsinstelling voor Hey Google-stemcommando

Google is bezig een nieuwe functie voor het oproepcommando 'Hey Google' beschikbaar te stellen aan bezitters van slimme apparaten die met Google Assistant zijn uitgerust. De functie moet gebruikers meer controle geven en onbedoelde activatie van de stemassistent tegengaan.

De nieuwe instellingsmogelijkheid voor de gevoeligheid van het Hey Google-commando werd door Mishaal Rahman van XDA Developers opgemerkt in de Google Home-app. Hij toont een screenshot van de functie, waarop is te zien dat gebruikers waarschijnlijk naast de standaardinstelling ook een optie met een zo laag of hoog mogelijke gevoeligheid kunnen kiezen.

Google kondigde de komst van deze functie in september vorig jaar aan en het bedrijf heeft inmiddels aan The Verge bevestigd dat deze instellingsmogelijkheid op handen is. De functie is momenteel nog niet breed beschikbaar en wordt geleidelijk uitgebracht. Ze komt volgens Rahman ook beschikbaar voor bezitters van slimme schermen.