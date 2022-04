Google introduceert app die gebruikers met oogbewegingen laat communiceren

Google introduceert zijn Look to Speak-app, die gebruikers via oogbewegingen verschillende termen laat selecteren, die vervolgens hardop worden uitgesproken. Het gaat vooralsnog om een 'experimentele' app, die werkt op telefoons met Android 9.0 of hoger.

Google brengt de app uit als onderdeel van het Start with One-project op zijn experimentenplatform, zo meldt het bedrijf. Look to Speak is voornamelijk bedoeld voor gebruikers met een motorische- of spraakbeperking. De app laat gebruikers via oogbewegingen kiezen uit verschillende termen, die vervolgens hardop uitgesproken worden door de app. Daaronder vallen standaard bijvoorbeeld zinnen als 'hoe gaat het?', 'hallo', of 'water, alsjeblieft', hoewel de termenlijst ook kan worden aangepast.

Deze termen worden vervolgens opgedeeld in twee verschillende lijsten, die respectievelijk links en rechts op het scherm worden getoond. Gebruikers kunnen vervolgens uit deze lijsten kiezen door met hun ogen naar links of rechts te kijken, waarna de termen in die lijst opnieuw worden verdeeld over het scherm. Gaandeweg worden de getoonde lijsten steeds kleiner, totdat er slechts twee termen overblijven. Het selectieproces kan daarnaast geannuleerd worden door naar boven te kijken.

Gebruikers kunnen onder andere de 'gevoeligheid' waarmee de oogbewegingen worden opgepikt aanpassen. Het instellingenmenu waarin gebruikers aanpassingen kunnen doen, kan niet via oogbewegingen worden bediend, zo blijkt uit de video die Google publiceert. Verder meldt het bedrijf dat gegevens uit de app niet worden gedeeld met andere diensten. Look to Speak is gratis te downloaden in de Play Store.