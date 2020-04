Google gaat zoekresultaten voor 'digitale dokters' tonen

Google gaat het binnen zijn zoekmachine en Maps inzichtelijker maken welke dokters de mogelijkheid bieden voor een digitaal consult. Het gaat vooralsnog om een pilot, die in de Verenigde Staten uitgevoerd gaat worden.

De internetgigant heeft een blogpost online gezet waarin de nieuwe mogelijkheden worden uitgelegd. Zo krijgen zorginstellingen zoals huisartspraktijken de optie om aan hun bedrijfsprofiel toe te voegen dat zij digitale zorg bieden. Dan komt er op de pagina een link te staan met de tekst "Get online care". Gebruikers krijgen zo de mogelijkheid om een digitaal doktersbezoek in te plannen. Dat gaat overigens via het online platform van de zorgaanbieder; hiervoor biedt Google zelf geen mogelijkheden.

Verder gaat Google bij sommige zoektermen links toevoegen naar digitale zorghulp. Daarbij wordt ook beschikbare gerelateerde informatie getoond, zoals de kosten voor een digitaal consult.

De nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd omdat het bij veel dokters niet langer mogelijk is om zomaar langs te komen op het spreekuur vanwege het coronavirus. Veel huisartsen kiezen er daarom voor om een vorm van telemedicine toe te passen, waarbij dus een consult op afstand wordt gedaan, bijvoorbeeld met videobellen.

Vooralsnog komen de nieuwe mogelijkheden voor zorgaanbieders alleen beschikbaar in de Verenigde Staten; daar wordt een pilot uitgevoerd met de digitale zorg. Wanneer Google ook buiten de Verenigde Staten digitale doktersbezoeken mogelijk gaat maken, is nog niet bekendgemaakt.