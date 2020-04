Google voegt brailletoetsenbord toe aan Android

Google kondigt een nieuwe functie voor TalkBack aan: een virtueel brailletoetsenbord die het toevoegt aan Android en die gebruikers moet helpen in braille te typen zonder dat ze hier randapparatuur voor hoeven aan te sluiten.

Voor Android waren er al enkele brailletoetsenborden als app te downloaden, maar Google integreert nu zelf zo'n toetsenbord in Android. De functie wordt onderdeel van TalkBack, de schermlezer van Android. Het brailletoetsenbord biedt een standaard layout van zes rondjes, die gebruikers aan kunnen raken om letters en symbolen in braille te typen.

Gebruikers kunnen letters en woorden ook verwijderen en nieuwe regels toevoegen. Om het brailletoetsenbord te kunnen gebruiken moet TalkBack geactiveerd worden. Dit kan via de toegankelijkheidsopties of door beide volumetoetsen gedurende drie seconden ingedrukt te houden.

Google maakt de functie vanaf vandaag in het Engels beschikbaar op apparaten die Android 5.0 of latere versies draaien. Het toetsenbord werkt in combinatie met alle apps. Voor blinden en slechtzienden die tekst die op een scherm staat met hun vingers willen lezen, zijn er speciale brailleschermen of brailleleesregels.