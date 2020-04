Cloudflare stopt met reCaptcha omdat Google die tot een betaalde dienst maakt

Cloudflare stapt af van het gebruik van reCaptcha en gaat in plaats daarvan hCaptcha gebruiken. Een van de redenen is dat Google Cloudflare begin dit jaar heeft laten weten dat het bedrijf moet gaan betalen voor het gebruik van reCaptcha.

De ceo van Cloudflare, Matthew Prince, benadrukt dat Google alle recht heeft om reCaptcha tot een betaalde dienst te maken en dat dit ook rationeel is, gezien het grote volume en daarmee kosten waar Cloudflare voor zorgt. Het bedrijf gaat echter toch op zoek naar een alternatief in plaats van te betalen. "Voor ons zou het tot miljoenen extra dollars aan jaarlijkse kosten leiden als onze gratis gebruikers reCaptcha zouden blijven gebruiken", meldt Prince.

Hij schrijft ook dat Cloudflare al langer met de gedachte speelde te stoppen met Googles dienst vanwege privacyzorgen en het feit dat Google in China geblokkeerd wordt. Het bedrijf was echter huiverig om over te stappen op een nieuwe dienst.

Dat alternatief is nu toch gekozen in de vorm van hCaptcha, dat vergelijkbare prestaties zou bieden. De voordelen van deze dienst zijn volgens Cloudflare verder dat het bedrijf achter hCaptcha geen persoonlijke gegevens verkoopt, Privacy Pass ondersteunt en niet geblokkeerd wordt in China. Het bedrijf verdient geld aan bedrijven die image classification data willen en betaalt aan diensten die hCaptcha op hun site zetten.

Cloudflare kiest ervoor om toch te betalen voor hCaptcha zodat die dienst kan opschalen. Ook zet Cloudflare zijn Workers-platform in voor de dienst, waardoor de kosten dalen voor hCaptcha. "Dat heeft voor wat aanvullende kosten gezorgd, maar die zijn een fractie van wat reCaptcha zou gaan kosten."

Captcha staat voor Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart en is bedoeld om invoer door bots te voorkomen. ReCaptcha begon in 2007 als onderzoeksproject bij de Carnegie Mellon University maar in 2009 nam Google het project over.