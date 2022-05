CloudFlare introduceert 'privacyvriendelijke' Web Analytics

Cloudflare brengt een eigen tool uit om websitebezoek te kunnen analyseren. Cloudflare Web Analytics is volgens het bedrijf privacyvriendelijk doordat het bezoekers niet individueel trackt en daardoor niets bij hen opslaat. In plaats daarvan telt de tool alleen bezoeken.

De tool wordt beschikbaar voor zowel bestaande Cloudflare-klanten als voor andere websitebeheerders. DIe moeten dan de code aan hun website toevoegen om de tool te gebruiken. Voor Cloudflare-klanten wordt de code serverside gedraaid, maar voor de externe versie moet er clientside JavaScript worden ingeladen. Cloudflare waarschuwt dat het daarbij mogelijk is dat websitebezoekers dat blokkeren.

Cloudflare schrijft in een blogpost dat Web Analytics voornamelijk is gericht op privacy van bezoekers. Zo worden er geen cookies geplaatst of fingerprints gemaakt om individuele bezoekers aan te duiden. De tool geeft daarom geen unieke bezoekers aan, maar alleen bezoeken. Gebruikers kunnen daarnaast zien welke pagina's worden bezocht en hoe lang, en uit welke landen gebruikers komen. Cloudflare-klanten die Bot Management gebruiken kunnen in de toekomst ook geautomatiseerde bezoeken detecteren en die bots blokkeren via Web Analytics.

De tool is nog niet beschikbaar. Wanneer die precies uit komt is nog niet bekend. Geïnteresseerden kunnen zich wel inschrijven op een wachtlijst. Voor Cloudflare-klanten komt de tool beschikbaar in hun dashboard.