Cloudflare gaat voor Always Online-dienst archief van Wayback Machine gebruiken

Cloudflare gaat voor de Always Online-dienst gebruik maken van het archief van de Wayback Machine. Wanneer de originele host van een site offline is en Cloudflare zelf geen gecachte pagina heeft, kan de dienst de meest recent gearchiveerde pagina van Wayback Machine pakken.

Met de Always Online-dienst archiveert Cloudflare zelf een statische versie van een website. Deze versie kan door Cloudflare aan gebruikers worden voorgeschoteld als de originele host van een website om wat voor reden dan ook niet kan worden benaderd. Mocht Cloudflare geen gearchiveerde versie van een pagina hebben, dan kan de Always Online-dienst vanaf nu het archief van de Wayback Machine raadplegen.

Deze nieuwe Always Online-versie is vooralsnog in bèta, maar Cloudflare-klanten kunnen er voor kiezen om nu over te stappen naar de nieuwe versie. Cloudflare wil 'binnenkort' volledig overstappen naar de versie met de Wayback Machine-integratie. Wanneer gebruikers een gecachte of gearchiveerde pagina voorgeschoteld krijgen, krijgen zij een banner te zien waarin staat dat de originele host offline is. Diensten waarvoor contact met de originele server noodzakelijk is - zoals online shoppen - zijn met de Always Online-dienst niet mogelijk.

Cloudflare en Wayback Machine-beheerder Internet Archive maken daarnaast bekend dat de Wayback Machine automatisch websites met Always Online gaat archiveren. Ook hiervoor moeten websites gebruik maken van de bètaversie van Always Online. Wanneer hosts dit activeren, stuurt Cloudflare bepaalde informatie - waaronder de hostname en populaire URL's - naar Internet Archive. Met die informatie kan de Wayback Machine een website 'regelmatig' crawlen en archiveren. Met deze nieuwe functie worden volgens Cloudflare meer URL's gearchiveerd 'die anders misschien niet door de Internet Archive waren gevonden'.