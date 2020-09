Godfall komt op 12 november uit op pc en week later voor PlayStation 5

Godfall komt op 12 november beschikbaar voor pc-spelers via de Epic Games Store. Voor de PlayStation 5 verschijnt de game in Nederland en België op 19 november. Dat is ook de Europese releasedatum voor de nieuwe console.

Uitgever Gearbox zegt op Twitter dat Godfall al vooruit te bestellen is via de Epic Games Store. De uitgever meldt ook dat Godfall inmiddels een 'gouden status' heeft bereikt, wat betekent dat de game klaar is om op een master disc te zetten, zodat de massaproductie en het bijbehorende leveringsproces kunnen beginnen.

Godfall is door ontwikkelaar Counterplay Games omschreven als een looter-slasher melee-actie-rgp. Het verhaal speelt zich af in het fictieve Aperion en spelers nemen de rol aan van de laatste Valorian-ridder, een krijger die legendarische pantsersets kan gebruiken. Er zijn twaalf verschillende pantsers, ieder met andere eigenschappen. In een eerdere trailer was te zien dat er nogal wat slag- of steekwapens beschikbaar zijn. Godfall kan solo gespeeld worden, maar ook in coop met maximaal drie spelers tegelijk.

Overigens verschijnt de game al op 12 november in de VS, Japan en enkele andere landen, aangezien de PS5 in die landen ook op die datum verschijnt. De actiegame verschijnt niet voor de PlayStation 4 en zal in ieder geval voor de duur van twaalf maanden exclusief beschikbaar zijn via de Epic Games Store.