Belgische test met corona-app begint voor eerste tienduizend mensen

De Belgische corona-app genaamd Coronalert, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is vanaf vrijdag te gebruiken voor een beperkte testgroep van tienduizend mensen, al zijn er wat downloadproblemen. Eind deze maand is de app voor iedereen te downloaden.

Inmiddels is de app beschikbaar voor een testgroep van tienduizend mensen, al meldt de VRT dat er bij sommigen downloadproblemen zijn, waardoor niet iedereen van deze groep erin is geslaagd om Coronalert te downloaden. Dit probleem zou alleen aan de orde zijn voor Android-gebruikers, al lijkt het niet voor alle Android-gebruikers een issue te zijn. Hoe groot deze problemen precies zijn, is niet duidelijk.

Deze test voor de groep van tienduizend gebruikers duurt tien dagen. De eerste gebruikers die de app nu kunnen testen zijn personeelsleden van grote bedrijven en instellingen zoals Colruyt, KU Leuven, Ernst & Young en ziekenhuizen. Daarnaast krijgen medewerkers van de Vlaamse, Waalse en Duitstalige overheden toegang tot Coronalert.

Voorafgaand aan deze test voor tienduizend gebruikers is de app al intern getest en die is volgens Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing, goed verlopen. De Coronalert-app is momenteel nog in bèta en is vanaf 28 september voor iedereen te downloaden.

In de loop van oktober zal de Coronalert-app waarschijnlijk samen kunnen werken met de de Nederlandse Coronamelder-app en de andere Europese corona-apps. De Europese Commissie regelt dat een gatewayserver in Luxemburg dan als brugfunctie dient voor de backend van de verschillende apps, zodat gebruikers geen andere app hoeven te downloaden zodra ze naar een andere Europees land reizen. Net als de Nederlandse app en de apps van veel andere landen werkt Coronalert met de Exposure Notification-api van Apple en Google.