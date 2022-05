Nederlandse CoronaMelder-app is 2,65 miljoen keer gedownload

De Nederlandse CoronaMelder-app, die zaterdag officieel landelijk is ingevoerd, is tot nu toe ruim 2,65 miljoen keer gedownload. In het afgelopen weekend kwamen er ruim 1,15 miljoen downloads bij. Hoeveel actieve gebruikers er zijn, is niet bekend.

Volgens minister Hugo de Jonge is de app tot nu toe 2.651.461 keer gedownload. Daaruit is op te maken dat in het afgelopen weekend zo'n 1,15 miljoen nieuwe gebruikers de app hebben gedownload. Zondag meldde het ministerie al dat de app in totaal 2,2 miljoen keer was gedownload en dat het ging om 700.000 nieuwe downloads.

Sinds zaterdagmiddag is de CoronaMelder-app officieel in gebruik in Nederland. Het was daarvoor al mogelijk om de app te downloaden en te installeren en dat was ook al door 1,5 miljoen gebruikers gedaan. De genoemde cijfers zijn downloads voor Android en iOS. Hoeveel mensen de app daadwerkelijk geactiveerd hebben en gebruiken, is niet bekend.

CoronaMelder werd in de zomer gebouwd en sinds augustus werden er in een aantal GGD-regio's tests mee uitgevoerd. De landelijke invoering liet op zich wachten omdat daar eerst wetgeving voor moest komen. Vorige week stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, waardoor de app ingevoerd kon worden. In die wet staat onder andere dat bedrijven en de overheid het gebruik of de installatie van de app nooit mogen verplichten en ook niet als voorwaarde mogen stellen om ergens binnen te komen. De wet is drie maanden actief en kan daarna met telkens drie maanden verlengd worden.

Tweakers publiceerde dit weekend een achtergrondartikel over de invoering van CoronaMelder, waarin zowel voor- als tegenstanders van de app aan het woord komen.