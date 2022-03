Minister stuurt wetsvoorstel met waarborgen rondom corona-app naar Tweede Kamer

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd met afspraken over de corona-app CoronaMelder. In de wet staat dat de app niet mag worden verplicht, en alleen voor coronabestrijding mag worden gebruikt.

Het gaat om het wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Minister de Jonge heeft die wet naar de Kamer gestuurd. In de wet staan de regels opgenomen rondom de CoronaMelder-app. Die is inmiddels te downloaden en wordt in sommige regio's getest. Vanaf 1 september moet de app door iedereen in Nederland te gebruiken zijn.

In het wetsvoorstel staat dat de app 'niet voor andere doeleinden gebruikt mag worden dan de bestrijding van de epidemie van covid-19'. Een ander belangrijke waarborg is dat het verboden wordt voor bedrijven om klanten te verplichten de app te gebruiken. Toen de app werd aangekondigd was er angst dat bedrijven bijvoorbeeld het tonen van de app zouden verplichten voor klanten die een winkel of café binnen zouden komen. Dat wordt dus niet toegestaan. Op het overtreden van die regels stelt De Jonge een gevangenisstraf van maximaal een half jaar voor, of een geldboete.

De Jonge schrijft in het wetsvoorstel niets over de afspraken die het ministerie van Volksgezondheid heeft gemaakt met Google en Apple, maar zoals tweaker PolarBear opmerkt staat in de Memorie van Toelichting dat er schriftelijke afspraken met de bedrijven zijn gemaakt. De CoronaMelder-app maakt gebruik van de Exposure Notification-api van die bedrijven. Dat is juist een van de punten waardoor de Autoriteit Persoonsgegevens nog steeds geen akkoord heeft gegeven op de app. De toezichthouder zegt dat de waarborgen van de techbedrijven niet duidelijk genoeg zijn. Daarom kan het geen positief advies geven over de inzet van de corona-app. Minister de Jonge zei eerder dat een positief advies van de AP een voorwaarde is voor de inzet.

De wet is tijdelijk. Die geldt voor de duur van aanvankelijk zes maanden. Omdat het volgens de Jonge niet te voorspellen is hoe het virus zich gaat gedragen kan de wet worden verlengd of juist worden ingekort. De Tweede Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel.

Update: passage toegevoegd naar aanleiding van de comment van PolarBear.