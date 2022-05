Privacytoezichthouder heeft nog 'enkele weken' nodig voor advies over corona-app

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog zeker enkele weken nodig om een advies te geven over de corona-app. Dat is langer dan de minister wil. Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil volgende week een definitieve beslissing nemen over de app.

Bij het definitieve advies over de inzet van de corona-app in Nederland neemt minister De Jonge ook het advies van de privacytoezichthouder mee. Die moet bepalen of de app aan de privacywet en andere privacyeisen voldoet. De AP toetst de app op risico's van privacyinbreuk, maar dat onderzoek gaat nog lang duren, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Normaal gesproken duurt een onderzoek van een dergelijke grootte zo'n acht tot veertien weken, zegt de toezichthouder. In dit geval wil de AP het sneller doen. De waakhond heeft een speciaal team opgericht dat 'binnen enkele weken' met een advies wil komen.

Die 'enkele weken' zijn echter nog steeds niet in lijn met de tijdlijn van de minister. Die gaf eerder aan dat hij halverwege juli een definitief besluit wilde nemen over de inzet van de app. Een woordvoerder van het ministerie zegt tegen NU.nl dat de planning niet verandert.

De toezichthouder is vaker kritisch geweest op de corona-app. Onder andere na de weinig succesvolle 'appathon' concludeerde de AP dat er te weinig informatie beschikbaar was om een goed oordeel te vellen over de app.

Eerder deze week begon een eerste proef met de app, die de naam CoronaMelder krijgt. De proef vindt plaats onder enkele honderden inwoners in de regio Twente, maar draait alleen om de ux van de app. Om de daadwerkelijke functionaliteit te toetsen, zoals het waarschuwen bij een positief contactmoment, is de testgroep te klein. Wel wil de minister de resultaten van de Twentse proef meenemen in zijn definitieve beslissing.