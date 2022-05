Nederlandse corona-app is vanaf 17 augustus voor iedereen te downloaden

De Nederlandse corona-app is vanaf 17 augustus te downloaden voor alle Nederlanders. De app kan vanaf 1 september ook daadwerkelijk gebruikt worden voor contact tracing, schrijft minister De Jonge. Er volgt nog een tweede test.

Het gaat om een 'voorgenomen datum', blijkt uit een tijdlijn die minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft gepubliceerd. Hij schrijft ook dat de app al eerder te downloaden is. Het gaat om de contact-tracing-app die sinds mei in de maak is.

Vanaf 17 augustus staat de app in de appwinkels voor Android en iOS. De contact-tracing-functionaliteit werkt op dit moment nog niet, schrijft De Jonge. Er wordt eerst nog een nieuwe test gedaan in de regio Twente en in Rotterdam-Rijnmond. "Daarmee is de app voor iedereen te downloaden, maar buiten de testregio's nog niet volledig bruikbaar. Dat komt omdat begrenzing tot een regio in de appstores niet mogelijk is", schrijft de minister.

De minister schrijft ook dat er voor 1 september een evaluatie van de Autoriteit Persoonsgegevens komt over de app. Dat lijkt sneller dan gedacht; eerder deze maand stelde de privacytoezichthouder nog dat het 'zeker enkele weken' nodig had voor een goede evaluatie. De AP kijkt overigens niet naar het definitieve data protection impact assessment, maar naar een concept daarvan, blijkt uit de tijdlijn van de minister. Wel is inmiddels de definitieve dpia gepubliceerd.

De Jonge zegt dat er naast een dpia-evaluatie ook een penetratietest wordt gedaan op de veiligheid van de app. Er komt ook een nieuwe praktijktest waarbij de daadwerkelijke functionaliteit van de CoronaMelder wordt getest. In juli begon een experiment in Twente, maar dat draaide alleen om de interface van de app en niet de daadwerkelijke contact-tracing-functionaliteit, bleek later.

Tijdens de tweede test in Twente en de nieuwe test in Rotterdam Rijnmond, worden de codes die de app genereert wel uitgezonden en uitgewisseld met andere gebruikers. Dat wordt echter niet ondersteund door de GGD's in andere regio's. Vanaf 1 september moet dat wel gebeuren.