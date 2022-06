CoronaMelder-app is vanaf maandag ook in Drenthe en heel Overijssel te gebruiken

De CoronaMelder-app is vanaf maandag niet alleen in Twente maar in heel Overijssel en in Drenthe te gebruiken. Aanvankelijk zou de test alleen in een kleinere regio worden uitgevoerd, maar het experiment wordt groter.

De Nederlandse corona-app kan vanaf 17 augustus worden gedownload, en in bepaalde gebieden ook in de praktijk worden getest. Dat testen gebeurt dus in een grotere regio dan aanvankelijk gepland was, schrijft NU.nl. De app wordt door de GGD's in zowel Overijssel als in Drenthe ondersteund.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de CoronaMelder-app bij twee GGD's zou worden ingezet als proef. Dat zou in Twente zijn, en in Rotterdam-Rijnmond. Die laatste regio is echter vervangen door de GGD-regio IJsselland voor heel Overijssel en de GGD-regio Drenthe.

De app is vanaf maandag voor alle Nederlanders sowieso te downloaden. De app werkt dan achter de schermen wel zoals het hoort, met het invoeren van symptomen en het uitwisselen van bluetooth-signalen, maar gebruikers kunnen nog geen melding krijgen als ze bij een besmet iemand in de buurt komen. Dat kan namelijk alleen als de regionale GGD's erbij betrokken worden. Het is de bedoeling dat de app op 1 september landelijk actief wordt.