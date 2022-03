Bèta van Signal Desktop biedt versleutelde spraak- en videoconversaties

Het ontwikkelteam van Signal heeft een nieuwe bèta van Signal Desktop vrijgegeven. De testversie van de software maakt het mogelijk voor gebruikers om op macOS, Windows en Linux versleutelde spraak- en videogesprekken te voeren.

De ontwikkelaars roepen gebruikers die niet bang zijn voor bugs op om deel te nemen aan de bètaperiode en de functies te testen. Het betreft end-to-end versleutelde telefonie en video, zoals die ook voor de mobiele versie van Signal beschikbaar is en die in de uiteindelijke versie van Signal Desktop moeten komen.

Volgens het ontwikkelteam was er veel werk nodig om de audio- en videofunctie naar de desktopversie van Signal te brengen. De details van dit werk publiceren de makers in de komende weken. Onder andere gaan ze dan in op het forken van Interactive Connectivity Establishment, een protocol voor Network Address Translation zoals vastgelegd door de Internet Engineering Task Force.

Signal Desktop is de applicatie voor versleutelde communicatie die op Windows, macOS en Linux draait. Daarbij is wel vereist dat een gebruiker Signal ook op zijn smartphone heeft. Wanneer de spraak- en videofunctionaliteit naar de algemene release van Signal Desktop komt is nog niet bekend.