CoronaMelder-app is na een dag ruim 431.000 keer gedownload

De maandag verschenen Nederlandse CoronaMelder-app is na een dag in totaal 431.213 keer gedownload. Dat aantal geldt voor de gecombineerde downloads uit de Apple App Store en de Google Play Store.

Het aantal van 431.213 downloads is door een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid medegedeeld aan Nu.nl. In de Play Store zelf vermeldt Google alleen dat er meer dan 100.000 installaties zijn gedaan. Apple geeft dergelijke informatie niet weer in de App Store, waardoor onduidelijk is hoe de verhouding is van downloads voor Android en iOS.

De Nederlandse Rijksoverheid zit achter de CoronaMelder-app. Deze verscheen maandag in de twee downloadwinkels en is daarmee voor iedereen te downloaden en installeren, al werkt de app pas vanaf 1 september in het hele land. Tot die tijd werkt de app al wel volledig in Overijssel, Drenthe en een groot deel van Gelderland.

De app maakt gebruik van de via bluetooth werkende Exposure Notification-api, die Google en Apple dit voorjaar in Android en iOS hebben verwerkt. Telefoons wisselen sleutels uit en het signaal bevat ook informatie over met hoeveel vermogen een telefoon het signaal uitzendt. Zodoende kan de app nagaan hoe dicht de telefoons bij elkaar waren. De app kan geen locatiegegevens opslaan en houdt dus niet bij waar gebruikers zijn geweest. De bluetoothsleutels worden willekeurig gegenereerd en zijn niet te herleiden naar een telefoon of een persoon.

In een brief over de voortgang van CoronaMelder schrijft Minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer dat er een spoedwetprocedure is ingezet om de wettelijke grondslag voor de noodzakelijke verwerking van gegevens te expliciteren. Dat moet zijn geregeld voordat de app op 1 september landelijk zal functioneren, of zo snel mogelijk daarna, schrijft de minister.

Hiermee speelt de minister onder meer in op zorgen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder vindt dat de privacy rondom de corona-app nog niet op orde is. De waakhond wil onder meer dat het kabinet een aantal adviezen overneemt, voordat de app ook echt wordt ingezet. De minister stelt dat de app blijvend wordt getest op privacywetgeving en de informatieveiligheid en hij zal in de spoedwet opnemen dat het gebruik van de app te allen tijde vrijwillig is en door niemand mag worden afgedwongen.