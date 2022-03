Fitbit: trackers identificeren bijna helft coronagevallen een dag voor symptomen

Fitbit claimt in een vroeg onderzoeksverslag dat het in een deel van onderzochte gevallen van het coronavirus de verschijnselen van de ziekte met zijn fitnesstrackers kan identificeren voordat de drager symptomatisch is geworden.

In het verslag stelt de Amerikaanse maker van wearables als de Versa en Charge dat ademhalingssnelheid, hartslag in rust en hartslagvariabiliteit nuttige variabelen zijn om vroege stadia van het coronavirus te identificeren. Deze worden gemeten wanneer de gebruiker slaapt, om een beeld te krijgen met minder 'ruis'.

De eerste bevindingen laten zien dat in bijna de helft van de gevallen het virus een dag voor het aanbreken van symptomen al geïdentificeerd kan worden. In de meest gunstige gevallen is zelfs bijna een week voor het aanbreken van lichamelijke klachten aan deze cijfers te zien dat een gebruiker het coronavirus heeft.

Het vaststellen van de aanwezigheid van het coronavirus voordat de gebruiker klachten heeft, zal hem of haar niet zoveel helpen als andere, gezonde mensen om diegene heen. Zeker het veelvoorkomende symptoom 'hoesten' is natuurlijk een gevaarlijke, gezien de kans op verspreiding daarbij. Hoe vroeger een Fitbit het virus identificeert, hoe vroeger de gebruiker in quarantaine kan, hoe minder het virus zich verspreidt.

Fitbit heeft deze eerste bevindingen uiteengezet in een blogpost en het verslag van het onderzoek tot nu toe is ingezonden naar een niet bij naam genoemd peer reviewed wetenschappelijke publicatie. Fitbit wil een algoritme schrijven dat betrouwbaar het virus identificeert voordat symptomen zich voordoen. Het onderzoek loopt sinds mei, met proefpersonen uit de VS en Canada.