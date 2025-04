Google brengt Fitbit Charge 6 uit met opnieuw fysieke knop

Google heeft de FitBit Charge 6 aangekondigd. Het apparaat heeft qua vorm veel weg van de Charge 5, maar brengt de fysieke knop aan de zijkant weer terug. Ook is de hartslagmeter verbeterd.

De Fitbit Charge 6 lijkt op het eerste oog een identiek ontwerp te hebben ten opzichte van de Charge 5 uit 2021. Het grootste verschil is dat de fysieke besturingsknop aan de zijkant van het apparaat weer terug is. Die hadden Fitbit Charge-modellen altijd, maar in de Charge 5 verdween die knop. Gebruikers moesten daarvoor alle besturing via het aanraakscherm doen, maar dat was vooral tijdens het sporten vaak onhandig. In de Charge 6 doet die knop weer hetzelfde als op eerdere modellen.

Google zegt verder in een persbericht dat de wearable een betere hartslagmeter heeft. Die heeft 'een verbeterd machine-learningalgoritme' dat is overgenomen uit de Pixel Watch. Volgens Google is de hartslagmeting tijdens stevige sportsessies zoals HIIT-trainingen of spinnen tot wel zestig procent accurater.

De Charge 6 kan via bluetooth worden gekoppeld aan meerdere verbonden sportapparaten zoals Peloton-fietsen of NordicTrack-machines om zo direct op het apparaat de hartslag weer te geven. Het apparaat heeft daarnaast ook meersportmodussen; voortaan kunnen twintig nieuwe opties waaronder HIIT, krachttraining en snowboarden worden toegevoegd.

De Charge 6 kan ook meer Google-diensten bedienen dan het eerdere model. De Charge 6 heeft bijvoorbeeld turn-by-turn-navigatie via Google Maps en kan betalingen uitvoeren via Google Wallet.

Veel van de functies uit de Charge 5 zijn hetzelfde gebleven. De Charge 6 heeft onder andere ingebouwde navigatie, een waterdichtheid tot onder 50 meter diepte en een slaaptracker. De wearable kost 159,95 euro. Dat is tien euro meer dan waarvoor de Charge 5 momenteel te koop is en twintig euro goedkoper dan toen de Charge 5 net uit was.