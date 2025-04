Gelekte AMD Zen 5-slides tonen ipc-verbeteringen van tien tot vijftien procent

YouTuber Moore's Law Is Dead heeft twee vermeende slides uit een interne AMD-presentatie getoond waarop informatie over de Zen 5-architectuur staat. Die zou een ipc-verbetering van tien tot vijftien procent ten opzichte van Zen 4 hebben. Het L1-cache is met 48KB ook groter.

De beelden zijn verschenen in een video van Moore's Law Is Dead, al is niet bekend waar de beelden vandaan komen en wat de authenticiteit daarvan is. Mochten de slides, die uit een AMD-presentatie lijken te komen, legitiem zijn, dan is er veel meer informatie bekend over de aankomende architectuur van het bedrijf. Dat is de Zen 5-architectuur voor 4nm- en 3nm-chips, die de codenaam Nirvana krijgt en bedoeld is voor de toekomstige Ryzen 8000-cpu's.

Uit de slides blijkt dat de Zen 5-chips een verbetering in de instructies per klokcyclus, of ipc, heeft van tussen de tien en vijftien procent. Op de slide staat verder nog dat de Zen 5-chips een L1D-cache hebben van 48KB, een verbetering ten opzichte van de 32KB die de huidige Zen 4-generatie heeft. Het aantal cores per ccx, of core complexen, verdubbelt; dat gaat van acht in de huidige generatie naar zestien. Verdere informatie gaat over de het aantal wide dispatches, waarvan Zen 5 er acht krijgt, en de cpu's zouden verder zes alu's en 'FP-512-varianten' krijgen.

In de slides staat verder ook nog informatie over de nog nieuwere Zen 6-architectuur. Die krijgt de codenaam Morpheus en zou wederom een ipc-verbetering van tien procent hebben ten opzichte van Zen 5 en een 32-core ccx krijgen.