Micron werkt aan DDR5-modules van 128GB op basis van monolitische dies van 32Gb

Micron werkt aan DDR5-geheugenmodules van 128GB. Het gaat om een module met monolitische dies van 32Gb, die met name gericht moet zijn op AI-toepassingen. Het bedrijf heeft die modules inmiddels al uitgeleverd.

Micron noemt dat in zijn kwartaalcijfers over de afgelopen drie maanden. Het bedrijf zegt daarin zijn aanbod aan D5-DRAM-modules binnenkort uit te breiden met een nieuw model. Dat is een module van 128GB die uit meerdere monolitische dies van 32Gb bestaat. Die toonde het bedrijf eerder dit jaar al. De dies van 32Gb moeten op termijn leiden tot geheugenmodules van een terabyte.

De 32Gb-DDR5-dies zijn gemaakt op Microns eigen 1β-procedé. Die 1-Beta-technologie werd vorig jaar voor het eerst ingezet.

Micron zegt dat het inmiddels al enkele van de modules heeft geleverd aan klanten. Die zouden dat gebruiken 'voor hun applicaties rondom kunstmatige intelligentie'. Micron zegt in het tweede kwartaal van 2024 voor het eerst omzet van dat product te zien.