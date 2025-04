Astrid Oosenbrug wordt opgevolgd door Inge Bryan bij hackerscollectief DIVD

Astrid Oosenbrug treedt terug als bestuursvoorzitter van ethisch-hackerscollectief DIVD. Oosenbrug was medeoprichter van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Ze wordt opgevolgd door Inge Bryan, die eerder directeur was van Fox-IT.

Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure laat weten dat Oosenbrug stopt. Oosenbrug blijft wel betrokken bij de vrijwilligersorganisatie; ze gaat het opleidingsinstituut DIVD Academy uitbouwen. DIVD-directeur Chris van 't Hof is dankbaar voor Oosenbrugs inzet.

Astrid Oosenbrug is, samen met Van 't Hof en ethisch hacker Victor Gevers, de oprichter van DIVD. Dat is een vrijwilligersorganisatie waar hackers zich bij kunnen aansluiten om samen te zoeken naar onbekende kwetsbaarheden. DIVD geeft die vervolgens via een responsible-disclosurebeleid door. De organisatie kreeg eerder al subsidie voor het opzetten van een eigen bugbountyprogramma en mag sinds vorig jaar zelf CVE-nummers registreren. Oosenbrug was voor haar tijd bij DIVD al Tweede Kamerlid voor de PvdA en was toen een van de bekendste vertegenwoordigers van digitaal beleid in het Nederlands parlement. Ook was ze voorzitter van het COC.

De rol van bestuursvoorzitter gaat door naar Inge Bryan. Zij werkte eerder bij de politie en later als directeur van beveiligingsbedrijf Fox-IT. Daar stopte zij in juni van dit jaar.