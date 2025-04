Nederlandse gemeenten reageren slecht of laat op responsible-disclosuremeldingen

Nederlandse gemeenten gaan doorgaans slecht om met responsible-disclosuremeldingen. Een Nederlandse onderzoeker bekeek bij ongeveer de helft van de gemeenten wat zij deden met met beveiligingsmeldingen. De gemeenten bleken in veel gevallen te laat of inadequaat te reageren.

Het onderzoek werd gedaan door een promovendus van de Universiteit Twente die daarnaast als vrijwilliger betrokken is bij hackerscollectief DIVD, aldus een persbericht van het collectief. Koen van Hove schreef 114 Nederlandse gemeenten aan met een waarschuwing over een bekende kwetsbaarheid in 'veelgebruikte software'. Hij deed dat waar mogelijk conform het responsible-disclosurebeleid van gemeenten. Nederlandse overheidsinstellingen kunnen op hun pagina's verwijzen naar een eigen beleid, maar alle overheidsinstellingen vallen ook onder het algemene responsible-disclosurebeleid dat het Nationaal Cyber Security Centrum heeft opgesteld.

Van Hove presenteert zijn onderzoek later deze week op de ONE Conference in Den Haag. Hij benaderde 114 van de 344 Nederlandse gemeenten in de periode tussen september 2022 en maart 2023. Volgens Van Hove kreeg hij bij 44 gemeenten geen reactie binnen negentig dagen. Dat is de termijn die de Universiteit Twente aanraadt; het NCSC houdt een richtlijn van zestig dagen aan. Dat is de richtlijn waarop de organisaties adviseren te reageren op een melding. Dat kan een ontvangstbevestiging zijn en hoeft niet meteen een oplossing te zijn.

Verder zag van Hove dat er bij 49 gemeenten helemaal geen oplossing kwam voor het gemelde probleem. Tien gemeenten losten het probleem wel op, maar koppelden dat niet terug aan van Hove. 19 gemeenten reageerden wel en repareerden het probleem ook.

Van Hove ontdekte in zijn onderzoek ook dat er veel verschillen zaten in de manier waarop gemeenten met responsible disclosure omgingen. Hij zag bijvoorbeeld dat het vaak niet mogelijk was om anonieme meldingen te doen, bijvoorbeeld omdat een inlog met DigiD verplicht was. Ook werkten formulieren vaak niet of kwamen e-mails niet aan.

Update: het aantal gemeenten dat niet met een oplossing kwam, is aangepast.