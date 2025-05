Nederlandse politie haalde dit jaar al 1000 malafide webwinkels offline

De Nederlandse politie heeft dit jaar al 1000 malafide webwinkels offline gehaald, ruim 30 procent meer in vergelijking met vorig jaar. Uit cijfers blijkt ook dat de gemiddelde financiële schade per slachtoffer is opgelopen tot 350 euro.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt klagen de meeste consumenten die een aangifte doen over het feit dat bestellingen veel te laat zijn of helemaal niet geleverd worden, dat ze onverwachte hoge retourkosten moeten betalen, dat ze niet in contact kunnen komen met de webshop of dat ze hun geld niet terugkrijgen na een retournering.

Volgens het Meldpunt maken malafide webshops ook steeds vaker gebruik van een rekening bij een buitenlandse bank, zoals Openbank uit Spanje, Revolut uit het Verenigd Koninkrijk en N26 uit Duitsland. Deze banken werken uit het zicht van de Nederlandse politie. Volgens Gijs van der Linden van het Meldpunt heeft dat zijn redenen. "Het is heel makkelijk om bij deze banken een bankrekening te openen", zegt hij tegenover AD. Van der Linden stelt ook dat het lastiger is om de identiteit van de daders op te sporen, want daarvoor zou een rechtshulpverzoek nodig zijn.

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting roept consumenten op om altijd de recensies van webshops te controleren voordat er besteld wordt. Het doet dat samen met andere consumentenorganisaties. Volgens het Meldpunt gaat het niet om kruimeldiefstal: "Deze manier van fraude levert immers meer op dan een overval op een tankstation."