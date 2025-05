OpenAI kondigt GPT-4 Turbo aan, kan complexere taken in één prompt uitvoeren

OpenAI heeft op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie GPT-4 Turbo aangekondigd, een verbeterde versie van zijn Ai-model GPT-4. Het model is beschikbaar als preview voor betaalde ontwikkelaars via een api en wordt 'in de komende weken' breder beschikbaar.

GPT-4 Turbo is verkrijgbaar in twee versies: een die tekst analyseert en een die de context van tekst en afbeeldingen begrijpt. Daarnaast kan het model informatie terughalen tot april van 2023. Dat was bij de release van het vorige model nog tot september 2021. Enige tijd later had GPT-4 'kennis' tot 1 januari 2022 en sinds kort eveneens tot april 2023. GPT-4 Turbo moet daarnaast in staat zijn om complexere taken uit te voeren op basis van één prompt.

Verder heeft GPT-4 Turbo een contextvenster van 128K. Dat moet ervoor zorgen dat GPT-4 Turbo meer van de vraag begrijpt en beter doordachte antwoorden geeft. Ter vergelijking: GPT-4 heeft een versie met contextvenster van 8K en een versie met contextvenster van 32K.

OpenAI zegt dat GPT-4 Turbo goedkoper is voor ontwikkelaars, met invoer voor 0,01 dollar per 1000 tokens. Bij GPT-4 was dat nog 0,03 dollar per 1000 tokens, wat de nieuwe GPT-versie drie keer goedkoper maakt dan de vorige. De prijs van GPT-4 Turbo is afhankelijk van de afbeeldingsgrootte. Een afbeelding van 1080x1080 pixels kost volgens OpenAI 0,00765 dollar.

Tijdens zijn eerste ontwikkelaarsconferentie kondigde OpenAI ook GPT's aan. Dat zijn aangepaste versies van ChatGPT die gebruikers kunnen creëren zonder dat coderen nodig is. OpenAI noemt als voorbeelden assistenten zoals een 'schrijfcoach', 'souschef' of 'wiskundeleraar'. Er komt 'later deze maand' bovendien een GPT Store waar makers van GPT's inkomsten kunnen genereren.