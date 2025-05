Reuters: Frankrijk, Ierland en Duitsland onderzoeken landelijk verbod op ChatGPT

Verschillende Europese privacytoezichthouders doen onderzoek naar het gebruik van ChatGPT. Dat doen ze in navolging van de Italiaanse toezichthouder, die de tool onlangs verbood. Niet alle waakhonden kijken naar een verbod.

Onder andere de Franse en Ierse privacytoezichthouders hebben vragen gesteld aan de Italiaanse Garante per la protezione dei dati personali, schrijft Reuters. De toezichthouders willen weten op welke exacte gronden Italië ChatGPT heeft verboden. Vorige week verbood de nationale toezichthouder de tool in het land. OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT, maakte de tool vanaf toen op dns-niveau per direct onbereikbaar.

De Garante per la protezione dei dati personali denkt dat ChatGPT de AVG overtreedt omdat er bij het trainen geen toestemming is gevraagd voor het gebruik van persoonlijke data, maar de exacte redenering blijft nog vaag. Andere Europese toezichthouders willen waarschijnlijk kijken of een ban ook in dat land nodig is, of dat er andere sancties kunnen en moeten worden opgelegd aan OpenAI. Ook een Duitse privacywaakhond zou een verbod overwegen, al is de status daar niet van bekend.

Niet alle toezichthouders overwegen een verbod. Volgens Reuters heeft de Zweedse toezichthouder geen behoefte aan een onderzoek. De Spaanse autoriteit heeft momenteel nog geen onderzoek lopen, maar sluit dat niet uit.