Nederlands kabinet wil gebruik ChatGPT in klaslokaal niet verbieden

Het Nederlands kabinet wil het gebruik van ChatGPT niet verbieden in klaslokalen en collegezalen. Volgens twee Nederlandse onderwijsministers is het in eerste instantie aan scholen en leraren om afwegingen te maken.

In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Ephraim van de Groep Van Haga over ChatGPT zeggen onder meer minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs dat het kabinet de ontwikkelingen rondom generatieve AI nauwlettend in de gaten houdt en dat 'onderwijsinstellingen als eerste aan zet zijn om te bepalen of en hoe ChatGPT en AI in den brede wordt ingezet binnen een klaslokaal of collegezaal'. De ministers willen dus niet zover gaan om maatregelen te nemen die tot een verbod leiden.

Daarbij baseren ze zich mede op een rapport van de Onderwijsraad waarin wordt gewezen op het belang van een actieve rol voor leraren, docenten, schoolleiders, bestuurders en de overheid bij de inzet van AI. "Schoolleiders en bestuurders hebben een belangrijke rol in het borgen dat leerlingen, studenten en docenten digitaal geletterd zijn en AI zinvol en verantwoord inzetten. Voor de overheid ziet de Onderwijsraad een faciliterende rol door kaders te scheppen, algemene leerdoelen te formuleren voor digitale geletterdheid en te stimuleren dat er samen met de beroepsgroep toepassingen

van AI worden ontwikkeld", schrijven de ministers.

Eerder deze maand gaf het kabinet bij monde van staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan dat kunstmatige intelligentie kansen biedt voor het onderwijs, maar dat er ook schaduwzijden zijn. Ze stelde dat ChatGPT het schrijven van teksten gemakkelijker kan maken, kan bijdragen aan programmeren en bijvoorbeeld docenten kan helpen, maar dat generatieve AI ook bepaalde groepen leerlingen en studenten ten onrechte kan benadelen en kan bijdragen aan fraude bij schrijfopdrachten en phishing.