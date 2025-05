Nederlandse overheid onderzoekt alternatieven voor big tech in onderwijs

De Nederlandse overheid doet onderzoek naar alternatieven voor software en hardware van big tech in het onderwijs. Daarvoor kijkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar hoe onder meer België, Frankrijk en Duitsland publieke digitale onderwijstoepassingen gebruiken.

Staatssecretaris Mariëlle Paul laat in een kamerbrief weten dat er naar alternatieve opties gezocht wordt om de privacy van leerlingen en leraren te waarborgen, zo merkt Security.nl op. Paul noemt onder meer Word, PowerPoint en Chromebooks als voorbeelden van producten van grote techbedrijven die in het Nederlandse onderwijs gebruikt worden.

De staatssecretaris baseert zich op een eerste verkenningsonderzoek uit oktober van dit jaar, waarin enkele van deze alternatieven aan bod komen. In Duitsland, België en Frankrijk worden bijvoorbeeld respectievelijk de platforms Logineo, Smartschool en Nextcloud gebruikt voor een deel van het digitale onderwijs. Deze 'veelbelovende alternatieven' maken in ieder geval niet direct gebruik van producten van grote internationale techbedrijven. Een deel van de onderzochte systemen is opensource en een deel closedsource. Overigens erkent Paul dat alle onderzochte systemen zowel voor- als nadelen hebben en dus 'geen volwaardig substituut zijn voor bestaande bigtechdiensten'.

Vooralsnog gaat het om een verkennend onderzoek en zijn er nog geen concrete beslissingen genomen over alternatieve systemen die in het onderwijs gebruikt mogen gaan worden. De staatssecretaris schrijft: "Daarom richt ik in 2025 een programma in om te bepalen hoe de basisinfrastructuur van de toekomst de scholen het beste kan ondersteunen bij het digitale onderwijs."

Voor- en nadelen van de onderzochte alternatieven voor digitale onderwijssystemen van big tech. Bron: Dialogic / ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap