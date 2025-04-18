Inspectie: onderwijs besteedt te weinig aandacht aan digitale geletterdheid

Nederlandse leerlingen beheersen slechts de elementaire vaardigheden om met computers en digitale informatie om te gaan. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2025. Scholen besteden volgens het rapport onvoldoende aandacht aan digitale geletterdheid.

Volgens de Staat van het Onderwijs 2025 toont internationaal onderzoek aan dat leerlingen uit leerjaar 2 in het voortgezet onderwijs voor computer- en informatiegeletterdheid gemiddeld niveau 1 behalen. Dit omvat het omgaan met computers en het kunnen opzoeken, beoordelen en produceren van digitale informatie.

Niveau 2 wordt echter gezien als basisniveau om effectief deel te kunnen nemen aan een digitale maatschappij. Volgens de Onderwijsinspectie scoort Nederland daarmee internationaal gezien onder het Icils-gemiddelde. De Icils-landen bestaan voornamelijk uit Europese (OESO)-landen.

Bijna alle schoolleiders en zo’n driekwart van de leerkrachten onderschrijven volgens hun collega’s het belang van aandacht voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs, aldus de Onderwijsinspectie. Desondanks implementeerde bijna de helft van de scholen hun visie nog niet of nauwelijks in schoolbeleid of concrete activiteiten. Ook in het voortgezet onderwijs wordt er in de klas volgens leraren en leerlingen relatief weinig aandacht besteed aan digitale geletterdheid.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 18-04-2025 15:58
82 • submitter: wildhagen

18-04-2025 • 15:58

82

Submitter: wildhagen

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Reacties (82)

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Gizz 18 april 2025 17:44
Interessant hieraan is dat er op dit momenten eigenlijk geen doelen zijn vanuit de overheid die scholen moeten behalen op het gebied van digitale geletterdheid. Leuk dat de inspectie constateert dat de leerlingen niveau 2 niet halen, maar die eis is ook niet gedefinieerd.

Vorig jaar zijn voor het eerst concept kerndoelen digitale geletterdheid gepresenteerd. Kerndoelen zijn de doelen die leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten behalen. De verwachting is dat deze concept kerndoelen nog worden aangescherpt en dat ze vervolgens vanaf 2027 worden toegepast.

Maar nu is er dus geen verplichting voor scholen om leerlingen niveau 2 binnen een bepaalde systematiek (die overigens niet terugkomt in de concept kerndoelen) te laten behalen. De inspectie beoordeelt scholen daar ook niet op binnen het toezichtkader.

[Reactie gewijzigd door Gizz op 18 april 2025 20:05]

President @Gizz20 april 2025 18:47
Tja, dat is het vervelende: alles wordt over het muurtje bij het onderwijs gegooid. Is het Engels van de gemiddelde Nederlander niet goed genoeg? Dan moeten basisscholen dat gaan geven.

Is de maatschappij niet goed? Dan moet de scholen sova en burgerschap geven.

Zijn de informatietechnologie vaardigheden en kennis niet voldoende? Dan moet dat ook in het onderwijs aangeboden worden met bepaalde doelen.

Dan doen we ook maar muziek, techniek, wetenschap, etc er bij.

Laatst was er weer een discussie of schoolzwemmen niet weer verplicht moet worden in het basisonderwijs, omdat er een xx percentage van de kinderen geen zwemdiploma meer heeft....

En ondertussen maar blijven vaststellen dat de basisvaardigheden niet in orde zijn. Dan gooien we er maar subsidies tegenaan omdat op niveau te krijgen. Kan de school weer mooie beleidsplannen opstellen en aanvragen indienen, dan gaat de school wekelijks een uur extra daaraan spenderen waardoor er ergens anders weer een uur verloren gaat.

En ondertussen is er geen enkel wet die verplicht dat ouders bijvoorbeeld 20 minuten per dag aan hun kind spenderen in de vorm van voorlezen of het kind hierbij begeleiden. Wel een wet dat als een kind zwak scoort voor lezen dat de school dan maar een plan moet schrijven en de leerling extra leesbegeleiding moet geven (wat dan ook weer ten koste van iets anders moet gaan).

De eisen zijn tegenwoordig absurd; het onderwijs was een jaar of 50 geleden echt simpeler....
JurGor @Gizz19 april 2025 13:16
En je ziet de gevolgen genadeloos terug. Bijvoorbeeld hoe populair zo'n steegclown als Andrew Tate onder tienerjongens kan worden.
kondamin @JurGor20 april 2025 23:17
Heeft niets met digitale geletterdheid te maken en is puur met sociaal en cultureel verval.

Dat soort loopt al sinds het begin der tijden gif te spuwen in de oren van mensen die er vatbaar voor zijn.
Tweddy 18 april 2025 16:07
Volgens mij kunnen ze beter eerst de basis van het onderwijs namelijk rekenen en taal goed gaan geven want inmiddels is één op de drie 15-jarigen functioneel analfabeet.

[Reactie gewijzigd door Tweddy op 18 april 2025 16:10]

Naafkap @Tweddy18 april 2025 16:29
Misschien moeten de papa’s en mama’s dan maar weer eens aan de slag gaan met opvoeden. Allemaal carrière maken en veel werken en kids droppen bij de opvang. Ik schrik echt enorm van de onopgevoedheid van de huidige kinderen op school.
henkpol @Naafkap18 april 2025 17:18
Je wilt niet weten hoeveel die kinderen juist leren op een (goede) kinderopvang. Ik sta er iedere keer weer van te kijken wat mijn dochter daar allemaal leert over samenwerken, delen, tafelmanieren, gezond eten, verkeersregels, Engels, kunst, etc. Het valt mij juist op dat kinderen die alleen de thuissituatie gewend zijn zich minder goed weten te gedragen in het openbaar.
Naafkap @henkpol18 april 2025 17:20
Dingen leren op de opvang is geen vervanging voor de opvoeding door de ouders.
kozue @Naafkap20 april 2025 07:50
Geen vervanging maar een aanvulling. Input van meerdere bronnen is juist goed voor de ontwikkeling ipv alleen de visie van papa en mama opgedrongen krijgen. Er zijn genoeg ouders die niet weten wat ze doen, en dat doorgeven aan hun kinderen.
dasiro @henkpol18 april 2025 18:33
opvoeding en opleiding zijn 2 verschillende dingen. Het 1e is de taak van de ouders en het 2e van het schoolsysteem. Als je staat te kijken van het feit dat je kind tafelmanieren van school meekrijgt, dan zegt dat meer over jouw opvoeding dan haar opleiding.
dasiro @Bilbo.Balings19 april 2025 20:49
want .... je was op zoek naar een voorbeeld van een onderbouwde argumentatie, omdat je er zelf geen kan geven? Kinderen opvoeden houdt voor mij in dat ze weten hoe ze zich moeten gedragen in de maatschappij en kunnen communiceren, 2 basisprincipes die noodzakelijk zijn om aan een opleiding te kunnen beginnen, ja zelfs als ze nog maar 2.5 jaar oud zijn, dan moeten ze al zindelijk zijn, geen rommelhoop van hun eten maken en Nederlands kunnen spreken met de leerkracht. Je zou er van versteld staan hoe vaak die dingen ontbreken in de opvoeding van kinderen die zelfs al naar de lagere school mogen gaan :/
GameNympho @Naafkap18 april 2025 17:24
Pure bull, niet iedere ouder is IT gerelateerd en kan vaak alleen met Word/Excel en zo omgaan, maar voor de rest ook niet.
Dan zie ik op het MBO bij de IT vervolg opleidingen, jongeren zitten die nog nooit een pc of server aan de binnenkant hebben gezien, hoe stel je je dat voor wie hierin fout is?
Leer op de eerdere scholen/opleidingen/groepen eerder dit soort zaken die in rl belangrijk zijn, dan krijg je juist goed georiënteerde leerlingen die de juiste kant opgaan.

@Mayonaise Dit gaat niet over analfabetisme, maar om leerlingen uit leerjaar 2 in het voortgezet onderwijs voor computer- en informatiegeletterdheid gemiddeld niveau 1 behalen. Dit omvat het omgaan met computers en het kunnen opzoeken, beoordelen en produceren van digitale informatie.

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 18 april 2025 18:05]

Mayonaise @GameNympho18 april 2025 17:49
Thread gaat over analfabetisme, dus over hoe ouders beter aandacht kunnen besteden aan taal i.p.v. digitale geletterdheid....

[Reactie gewijzigd door Mayonaise op 18 april 2025 17:50]

kozue @GameNympho20 april 2025 07:52
Kinderen hoeven op school geen pc aan de binnenkant te zien. Dat is niet nodig voor het gebruik ervan. Je hoeft toch ook geen monteur te zijn om auto te mogen rijden?
GameNympho @kozue20 april 2025 11:34
Maar als jij die richting opgaat qua scholing, is het op zeker een gegeven dat je weet waar je mee werkt.
De troubleshooter bij Oracle (dit is een engineer) of andere grote merken, verdienen goed.

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 20 april 2025 14:04]

Tweddy @Naafkap18 april 2025 16:32
Ook dat merk ik ook in mijn eigen omgeving van mijn kinderen. Al die hoog over wensen die volledig voorbij gaan aan de teloorgang van de basis. Dat zegt ik niet als ouwe zak die geen verbinding meer heeft met de werkelijkheid, het wordt inmiddels in allerlei staatjes bevestigd.
CH4OS @Naafkap18 april 2025 17:31
Vandaag de dag moet je wel met twee verdieners zijn, wil je nog een beetje deftig kunnen rondkomen.

Ontopic: Zolang ook de gewone geletterdheid ook niet al te best is, zou ik eerst aan de basis gaan werken. Maar ja, dat kan niet, want er zijn zoveel onderwerpen waaraan een schoolgaande kinderen aan vakken moet krijgen tegenwoordig, het is gewoon teveel aan het worden.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 18 april 2025 17:33]

Bas Boss @Naafkap18 april 2025 16:50
Veel werken lijkt mij juist positief. 2 ouders die 40 uur per week werken zou de norm moeten zijn. Beetje raar om dit aan de opvoeding te koppelen. Heeft weinig met opvoeden te maken.

Overigens eens dat de basis prioriteit moet hebben.
Naafkap @Bas Boss18 april 2025 16:53
Hoe zie jij de opvoeding voor je? In de avonduren en het weekend en de rest uitbesteden?

Nee, ik geloof daar niet in. Je ziet een parallel tussen ouders die allebei steeds meer uren maken en de onopgevoedheid van de jeugd. Beide ouders 40 uur werken en kinderen opvoeden gaat gewoon niet werken.

Wat mij betreft zou de norm moeten zijn dat we genoeg tijd hebben voor de zorg en opvoeding van onze kinderen. Dat is onmogelijk te combineren met beide ouders 40 uur werken.

[Reactie gewijzigd door Naafkap op 18 april 2025 16:53]

Karebare @Naafkap18 april 2025 17:54
Ik weet niet hoe het in NL zit, maar in België kan je bepaalde verlofstelsels nemen om tijdelijk minder te werken (bv. 80% of 50%) en een (klein) deel van het loonverlies gecompenseerd te krijgen.

Ik ben pro verantwoordelijkheid leggen bij de ouders en ik ben er 100% van overtuigd dat gebrek aan degelijke opvoeding de hoofdoorzaak is van veel maatschappelijke problemen die we vandaag de dag zien. MAAR ik ben er ook van overtuigd dat dit te combineren is met grotendeels full-time werken (ondersteund door bovenvermelde stelsels).

Wat ik echter in mijn omgeving van jonge ouders zie is dat ze willen vasthouden aan bepaalde luxe uit hun pre-ouder tijdperk (veel uitgaan, uit eten, drie keer per week fitness) terwijl die tijd m.i. naar de kinderen moet gaan. Het hele concept van "me-time" is m.i. ondergeschikt aan het voorzien van goede ondersteuning aan (jonge) kinderen.

Ik ben bij de geboorte van mijn zoon bewust van job veranderd om meer mentale energie over te houden om in hem te investeren. Ik vind nl. niet dat een iPad een vervanging is voor een meespelende ouder.

Kort: opvoeding wordt m.i. vandaag de dag veel te weinig aandacht aan besteed maar goede opvoeding is m.i. perfect te combineren met twee full-time jobs. Dan moet je wel bepaalde (luxe)zaken links laten liggen.
Bas Boss @Naafkap18 april 2025 21:03
Nederland is juist kampioen part-time werken. Met die beredenering is het dus geen issue. Volgens mij is er helemaal geen parallel en werken we allemaal steeds minder.

Goed opvoeden gaat niet over zo veel mogelijk tijd samen besteden. Maar over discipline en leren wat goed of fout is.

On-topic: ze moeten niveau 2 behalen maar halverwege de middelbare school hebben ze niveau 1. Wat is het probleem dan?
Waterbeesje @Bas Boss20 april 2025 14:49
Het probleem is dat veel diensten en toegang van 13 jaar oud vragen. Kinderen van 13 blijken uit dit onderzoek niet volledig vaardig op niveau 2, wat blijkbaar wel gewenst is.

Mijn kinderen zijn voor ze de basisschool verlaten wel vaardig genoeg om te starten met dat soort dingen, maar voor een paar ouders die zelf digibeet zijn is dat ondoenlijk. Dat zal school toch echt moeten faciliteren dan (anders blijft de cirkel rond gaan)
vreakz @Naafkap18 april 2025 17:45
Het is helaas nodig om meer te werken. Het leven wordt niet goedkoper.
hoepstoep @vreakz18 april 2025 20:34
In Nederland valt dat best wel mee. Mijn vrouw en ik werken beiden 24 uur per week. Voorlopig is dat nog goed te doen. Je moet wellicht wat op de uitgaven letten, maar de kinderen en wijzelf komen niets tekort.
Xander2 @Naafkap18 april 2025 21:07
Misschien moeten de papa’s en mama’s dan maar weer eens aan de slag gaan met opvoeden.
Is prima, doe even eerst de belastingen, woonlasten en huizenprijzen omlaag zodat de papa's en mama's geen baan nodig hebben om rond te komen.

Verder misschien een idee om back to basics te gaan in het onderwijs in plaats van nieuwe projecten, denkbeelden en accountability te lanceren.
Zwartoog @Tweddy18 april 2025 16:20
Eens, liever eerst het onderwijs geheel te dedigitaliseren. Het überhaupt moeten werken op een scherm geeft een enorme aantrekkingskracht op al het andere leuke van online. Kun je thuis ten minste ook toezicht houden op "eerst huiswerk, dan fun".

Alleen voor bepaalde projecten het internet op om daarmee wegwijs te raken.
Tweddy @Zwartoog18 april 2025 16:23
Mee eens, ik denk ook dat 'wie schrijft die blijft' meer waarheid bevat dan we vermoedden.
The Zep Man
@Tweddy18 april 2025 18:44
Schrijven, met een pen schrijven en machineschrijven zijn verschillende maar gerelateerde vaardigheden die een kind moet leren om goed te functioneren in de maatschappij. Dat houdt niet in dat een kind even goed moet zijn in alledrie. Soms kan dat niet eens (dyslexie, fijnmotorieke storing, ...). Wel ben ik het ermee eens dat er een zekere basisvaardigheid voor ieder aspect moet zijn. Met een pen schrijven is natuurlijk goed om schrijven mee te leren door een gebrek aan afleiding en hulpmiddelen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 23:34]

Maurice__Smit @The Zep Man18 april 2025 19:25
Dit, het draait uiteindelijk allemaal om balans (nee, ik werk niet bij de lokale ecoplaza). Ik denk dat het belangrijk is dat alle vormen van communicatieve vaardigheden belangrijk zijn voor een kind om te ontwikkelen. Het is dan ook best jammer om te zien dat het onderwijs hier op sommige vlakken niet in kan voldoen. Rekenen, taal, maar zeker ook IT.

Ik heb twee schoolgaande kinderen, laatste jaar basis onderwijs en tweede jaar vmbo, en voor werkstukken lopen ze nog te enteren voor een page-break in Word en dan hebben we het nog niet gehad over een inhoudsopgave.

Ondanks het feit dat ze me prima kunnen laten zien hoe in eruit zou zien als een Muppet op een stokje, krijgen ze een goede prompt voor duidelijke en traceerbare informatie niet voor elkaar.

Ze hebben de mooiste TikTok videos en YouTube reeks, maar beide accounts (en meer) hebben allemaal hetzelfde wachtwoord.

Ik zou inderdaad voorstander zijn om vanuit het onderwijs hier zeker meer aandacht aan te schenken. Onderwijs (uiteraard samen met opvoeding) moeten kinderen klaarstomen voor de toekomst, en specifiek het werkende leven.

De zaken hierboven zie ik toch echt wel als een stukje bagage die je mee wilt geven.
Loft @Zwartoog18 april 2025 16:49
Digitaliseren jazeker.. Alles digitaal, zeker niet. Het is al aangegeven dat buitenspelen werkt je weerstand veel te verbeteren. Schrijven en men onthoudt het beter dan tikken.
Dat het onderwijs veel meer moet en kan digitaliseren, helemaal mee eens, maar ook juist aandacht aan on-digitaliseren
The Zep Man
@Loft18 april 2025 18:33
Digitaliseren jazeker..
Eens, liever eerst het onderwijs geheel te dedigitaliseren
dedigitaliseren != digitaliseren

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 18:34]

Loft @The Zep Man18 april 2025 19:38
Rare quote.

Ik schreef niet dat men geheel dient te dedigitaliseren.
MrMonkE @Zwartoog18 april 2025 17:02
Als je daar veel leertijd aan verspilt zeker.
Sowieso denk ik dat met pen schrijven dingen beter helpt onthouden.
Flozem @Zwartoog21 april 2025 06:40
Helemaal mee eens. De keren dat ik vraag of ik ze kan helpen:
1) geen boek van; stof staat online
2) ik weet niet wat de stof is, agenda staat online en ik ben mijn login kwijt, en mijn vriendin ook
3) vage ezelsbruggetjes bij rekenen
4) schoolbieb die dan geen boeken heeft voor de lijst waardoor je op een werkdag met je dochter naar een echte bibliotheek moet, en er dan achter komt dat die lijst niet openbaar toegankelijk is…
5) communicatie over ontwikkelingen of schooluitjes via de email met omslachtige login mogelijkheden en totaal onleesbaar op je telefoon.

@1 onhandig om samen door te nemen en te helpen; zeker bij overhoren
@2 red flag en instant strafwerk, maar door ontbreken analoog materiaal kan ik dan verder helemaal niks
@3 serieus aan de hand gehad dat ik een huilende dochter had die stellig overtuigd overduidelijk onzin was aan het instuderen omdat de juf het zo had uitgelegd. Bleek dat ze zelf niet goed had opgelet, maar ze wilde ook niets van mij aannemen. Behoorlijk omslachtig ook, zelfs op de juiste manier.
@4 en @5 kunnen we aub terug naar papier / analoog hiervoor?

[Reactie gewijzigd door Flozem op 21 april 2025 06:45]

no_way_today @Tweddy18 april 2025 18:43
Eens. Op veel MBOs is de bibliotheek wegbezuinigd, zit de overhead reeds ruim op 50% (gebouw, nutteloze adviesteams, kwaliteitszorg, met ieder hun eigen manager of directeur). Er gaan steeds meer geld naar oop, ipv voor de klas en de staat van het onderwijs gaat steeds verder omlaag. Docenten willen gewoon lesgeven en niet bezig zijn met afvink lijstjes van de inspectie. Bij de inspectie werken mensen die nooit voor de klas hebben gestaan (of dat niet volhielden) om de mensen die echte werk doen de les te lezen. Bezuinig op de inspectie, halveer ze en geef het vertrouwen terug dan de docent.

[Reactie gewijzigd door no_way_today op 18 april 2025 23:06]

Bilbo.Balings @no_way_today19 april 2025 18:02
Het verlagen van de bevoegdheideisen voor een docent naar mbo-4 plus PDG helpt ook niet.

[Reactie gewijzigd door Bilbo.Balings op 19 april 2025 18:03]

no_way_today @Bilbo.Balings19 april 2025 18:47
Helemaal met je eens! Maar die zijn lekker goedkoop hoor je dan !
Caayn @Tweddy18 april 2025 17:45
Het basisonderwijs wordt al jaren uitgehold.

Leerkrachten moeten steeds meer "vakken" geven maar krijgen steeds minder tijd. Administratie en helikopterouders zijn een welbekende. Maar ook het bezuinigen op speciaal onderwijs heeft een negatief effect op het reguliere basisonderwijs. "Probleem" kinderen blijven te lang in gewone klassen waardoor er onevenredig veel aandacht naar één kind gaat en het nivo van de gehele klas naar beneden gaat als gevolg. Veel geld verdwijnt naar niet praktisch toepasbate cursussen of consultants.

offtopic:
Diverse familieleden die werkzaam zijn in het basisonderwijs.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 18 april 2025 19:14]

Peenutzz 18 april 2025 16:40
Ik kom soms mensen tegen, vaak een stuk jonger dan ik, waarvan je zou denken "die is ermee opgegroeid, dat komt wel goed", die gewoon niks gevonden krijgen met Google, of Google als adresbalk gebruiken, of het concept "drag en drop" niet snappen. Onbegrijpelijk, net zo onbegrijpelijk als dat mensen hun d's en t's niet op orde hebben, of hoeveel mensen moeite hebben met iemands leeftijd bepalen aan de hand van een geboortejaar. Ergens is er iets gruwelijk misgegaan, als je het mij vraagt.
mbovenka @Peenutzz18 april 2025 16:47
Wat rekenen en taal betreft zitten we al lang in een vicieuze cirkel; de huidige basisschoolleraren kunnen het zelf niet, en kunnen het dus ook niet overbrengen aan de nieuwe lichting kinderen. Resultaat: 1 op de 3 15-jarigen is functioneel analfabeet. Ik zie dat niet meer goed komen zolang er niet structureel iets verandert, en er alleen maar meer geld tegenaan gegooid wordt.
Randfiguur @Peenutzz18 april 2025 17:50
Het ding met slechte taalbeheersing is dat het zo zichtbaar is. Ik wil niemand schofferen, zeker omdat ik zelf compleet faal als het op wiskunde aankomt (al lukt een leeftijd uitrekenen me nog wel!), maar taal is zó belangrijk in online communicatie en dan is het jammer als het in reacties wemelt van de fouten, ook op deze site en het forum.

Gelukkig maakt het voor de begrijpelijkheid meestal niet veel uit, maar lekker leesbaar is anders... Ik denk aan het alomtegenwoordige "het betekend", wat me altijd even doet denken dat er een voltooid deelwoord staat (als in "het heeft betekend"). Inmiddels heb ik de conclusie getrokken dat veel mensen denken dat werkwoorden die beginnen met ver- en be- standaard eindigen met een d. Een vrij simpele fout die op school al uitgebannen hoort te worden.

[Reactie gewijzigd door Randfiguur op 18 april 2025 17:51]

dawg 18 april 2025 16:11
Dat zal met alle aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs ook niet snel veranderen.

Zo een kortzichtig beleid.

[Reactie gewijzigd door dawg op 18 april 2025 16:11]

HuismAndré @dawg18 april 2025 16:27
Steeds maar weer meer geld er tegenaan gooien heeft anders ook niet geholpen. Dus wellicht is het niet alleen een geldprobleem (en wie weet werkt nog meer geld wel averechts).
Naafkap @HuismAndré18 april 2025 16:33
Mijns inziens is het probleem dat een groot deel van de schoolgaande jeugd zodanig onopgevoed is dat er te weinig respect is voor docenten. Ouders die verhaal komen halen op school en vinden dat een groot deel van de opvoeding een taak is van het onderwijs. Daar zit mijns inziens het probleem.
SPee @Naafkap19 april 2025 21:29
Tijd om voor die ouders een 'klasje' te vormen en te leren hoe het wél werkt. :Y)
beerse 18 april 2025 16:32
Hier wordt gekeken naar hoe goed kinderen van 12 tot 14 met computers en/of internet om kunnen gaan.
In andere berichten deze week komt naar boven dat de jeugd van tegenwoordig juist veel minder met "sociale media" om moet gaan.

Natuurlijk is het niet helemaal het zelfde maar zijn er vooral wel veel raakvlakken. Als ik terug kijk naar mijn jeugd in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw: Toen ging het over kranten lessen (de media van die tijd) en het halen van een type-diploma of zo iets. En daarnaast het luisteren naar de radio (Veronica) en het kijken naar (School-) TV...

Er is altijd wel wat voor te zeggen dat de jeugd van tegenwoordig het te weinig of te veel doet. Dat ze er in verzuipen of er niets van leren.

Naar mijn idee gaat het om de opvoeding in het geheel. De ouders, de school, de verenigingen/groepjes/clubjes/.... en ook de samenleving is van invloed. Het is niet alleen de school die iets moet doen.
JurGor @beerse19 april 2025 13:20
Het verschil tussen de vroegere jeugd van tegenwoordig en de huidige jeugd van tegenwoordig is dat de huidige jeugd van tegenwoordig het niet moet doen met kranten en lineaire TV, maar met sociale media die oneindig gevuld is met desinformatie, informatie, reclame, propaganda, wetenschap, kolder, enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. en ondertussen is net die game uitgekomen die als verdienmodel heeft al je tijd op te slokken.
beerse @JurGor21 april 2025 14:11
Het grote verschil tussen de vroegere jeugd van tegenwoordig en die van nu is dat ik vroeger onderdeel was van die jeugd van tegenwoordig en nu de jeugd van tegenwoordig vergelijk met mijn eigen jeugd.

In mijn jeugd hadden we voor het eerst televisie, kleuren televisie, teletekst en zo. Mijn moeder had het er soms over dat we niet zo veel tv moesten kijken. Eerst 2 netten, later 3 en de nodige piraten. Iets later de kabeltv met duitsland, engeland en dergelijke. Maar mijn moeder had het er ook over dat zij dat zelfde 'probleem' had met haar ouders: Die hadden het over de radio. Eerst de radio-distributie en later echte radio met ontvangst van veel verder weg.

Ondertussen waren er allerlij tijdschriften die wij wel of niet thuis kregen of elders lazen. Dat was ook 'multimedia'. Hier in huis lopen nog steeds een paar abonnementen, ook uit nostalgie.

Gaat het over geld uitgeven: De oude multi media kosten ook geld maar er was ook 'gratis' aan te komen. Bij de bibliotheek bijvoorbeeld. Of bij anderen. En voordelig kon ook met de leesportefuille.
THEsmiley 18 april 2025 19:29
Ik vindt per definitie dat de lees en schrijfvaardigheid de afgelopen jaren enorm is afgenomen, zie op het werk ook emails van klanten welke een complete vraag als onderwerp in een email doen (!) of alles in hoofdletters schrijven, danwel een teneur aan spelfouten of reacties op berichten waarin de oplossing staat maar men niet voorbij de eerste alinea heeft gelezen... wat is er toch aan de hand tegenwoordig?
Naafkap @THEsmiley18 april 2025 22:27
Helemaal mee eens, maar, ik vindT?
Roel1966 @THEsmiley18 april 2025 21:45
Zelfs mij valt dat op dat soms zelfs officele brieven vol fouten zitten ondanks dat ik zelf zeker geen Neerlandicus ben, integendeel, vooral qua grammatica.
kodak
18 april 2025 16:17
Ik heb de indruk alsof veel beslissende besturen en managers al jaren het middel digitalisering belangrijker meent te vinden dan de gebruiker. En in het geval van onderwijs dat besparing op behoorlijk onderwijs belangrijker is dan zorgen dat het op niveau blijft bij veranderingen die de besturen en managers graag wil.

Voor iemand nu gaat stellen dat men door moeilijkheden niet alleen veranderingen wil maar ook moet doorvoeren: die moeilijkheden zijn er niet sinds kort. En de oplossing is meestal niet meer en meer digitaliseren en dan maar blijven en blijven en blijven hopen dat leerlingen vanzelf wel genoeg vaardigheid op doen die ze nodig hebben om nog behoorlijk te kunnen leren en presteren. Zeker niet als het meeste gebruik buiten school neer komt op simpel herhalend gebruik.
hanev001 18 april 2025 16:46
Voordat er begonnen wordt aan het les geven in dit soort zaken lijkt het met een stuk verstandiger er eerst eens voor te zorgen dat het onderwijs voor rekenen, lezen en schrijven op een solide nivo wordt gebracht.
pbk @hanev00118 april 2025 17:30
niveau bedoel je? :P

Sorry, hier moest ik wel even op reageren.
Lonnni 18 april 2025 16:51
Leer maar eerst rekenen, schrijven, lezen en spreken (de basis). Dan begrijpend lezen. Digitale vaardigheden kunnen naar mijn mening in groep 7& 8 paar keer per week gegeven worden. Kinderen moet juist minder tijd achter de schermen doorbrengen
rene_fb @Lonnni19 april 2025 07:53
Uit het artikel:
Volgens de Staat van het Onderwijs 2025 toont internationaal onderzoek aan dat leerlingen uit leerjaar 2 in het voortgezet onderwijs ...
Die zijn groep 7/8 al (lang) voorbij...
keverjeroen 18 april 2025 18:13
Onze generatie (80s kind): je eigen ouders helpen met de computer en je kinderen helpen met de computer.

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