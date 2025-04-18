Waalse overheid vraagt hulp aan Microsoft na gerichte cyberaanval

De Waalse overheid heeft zichzelf van het internet afgesloten nadat ze donderdag een grootschalige inbraak in haar informaticasysteem had vastgesteld. Verschillende administratieve diensten zijn daardoor offline. De regering heeft bedrijven zoals Microsoft ingeschakeld om de situatie onder controle te krijgen.

Een woordvoerder van de Waalse regering zegt aan De Standaard dat een onbekende partij zich via ‘een gesofisticeerde, gerichte inbraak’ heeft gericht op een gevoelige plek in de systemen van de overheid. Het is naar verluidt geen botaanval en er is ook geen losgeld geëist.

Om te voorkomen dat de systemen nog zwaarder worden getroffen, heeft het strategische comité van de Waalse regering besloten om zich los te koppelen van het internet. Op deze manier moet de regering beveiligingsmaatregelen kunnen nemen en bepalen in welke mate het informaticapark is getroffen. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige gegevens zijn gestolen.

De regering werkt samen met het Centrum voor Cybersecurity België en verschillende privébedrijven, waaronder Microsoft, om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Deze verschillende partijen gaan de komende uren grondig alle digitale toegangspoorten en achterdeuren controleren.

Hoewel verschillende overheidsdiensten niet beschikbaar zijn, heeft de Waalse regering maatregelen genomen om te verzekeren dat cruciale infrastructuur zoals de wegsignalering, de luchthavens en sluizen blijven werken. De impact is op dit moment merkbaar bij praktische zaken zoals het afleveren van nieuwe digitale toegangsbadges.