Datalek met persoonsgegevens ambtenaren treft alle Nederlandse ministeries

Alle Nederlandse ministeries zijn betrokken bij het datalek van eerder deze maand. Het gaat om persoonsgegevens van Rijksoverheidsambtenaren, die niet goed werden verwijderd uit documenten bij het uploaden naar websites van de ministeries. Het onderzoek loopt nog.

Staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het probleem speelt bij alle ministeries. Het datalek is ontstaan doordat de metadata voor publicatie niet goed is ontdaan van de gegevens van ambtenaren, zoals de naam, gebruikersnaam en ‘in een beperkt aantal gevallen’ een telefoonnummer. De documenten zijn gepubliceerd via open.overheid.nl, Rijksoverheid.nl en Overheid.nl.

Momenteel loopt de eerste fase van de aanpak van het datalek, waarbij de situatie en risico’s worden geanalyseerd en de schade wordt beperkt. Volgens Szabó tonen de eerste analyses aan dat zo’n 23% van de gepubliceerde documenten onjuist ingevulde velden in de metadata bevat. BNR meldt dat de namen van ambtenaren zichtbaar waren in de metadata achter 100.000 van de 500.000 onderzochte documenten. De totale omvang van het datalek is op dit moment nog niet bekend.

Alle ministeries hebben een voorlopige melding gedaan van dit datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is verplicht bij datalekken van een bepaalde omvang. Daarnaast is er ‘een centraal calamiteitenteam’ ingericht onder leiding van de CISO Rijk. Dit team coördineert de rijksbrede aanpak van het probleem. Verder zijn er maatregelen in gang gezet die het lekken van ongewenste metadata bij nieuwe publicaties moeten voorkomen. Er wordt ook gewerkt aan een plan van aanpak voor documenten die al gepubliceerd zijn.