Medische gegevens van studenten waren inzichtelijk bij datalek Fontys

Honderden bestanden op het netwerk van Fontys Hogeschool waren lange tijd inzichtelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Onder meer medische gegevens van studenten, cijferlijsten en uitspraken van examencommissies waren in te zien.

Het lek ontstond door een probleem met de aanmeldprocessen van Fontys voor cursussen. Als iemand zich voor een cursus aanmeldt, krijgt diegene direct daarna een mail met een speciaal Fontys-mailadres en inloggegevens voor het intranet. Die mail wordt al verstuurd voordat er een contract is getekend en studiegeld is overgemaakt, schrijft Omroep Brabant.

Op het intranet kan met de zoekfunctie gezocht worden naar tal van informatie, waarna honderden actuele en verouderde documenten, foto's en video's verschijnen, soms met zeer gevoelige informatie. Het gaat bijvoorbeeld om lijsten met pasfoto's van studenten, thuisadressen en telefoonnummers. Ook werd informatie over de gevolgde opleiding gevonden, zoals cijferlijsten, getekende stageovereenkomsten en lijsten met studieadviezen. Verder werden interne e-mails tussen werknemers van Fontys gevonden en contactgegevens van docenten.

Omroep Brabant vond daarnaast mails van studenten die om extra tijd bij examens vragen. Bij deze mails worden vaak ook medische details genoemd, zoals dyslexie of mentale problemen waarvoor een psycholoog bezocht wordt. Bij deze mails waren de naam en contactgegevens van studenten inzichtelijk, net als de reactie van de docent op het verzoek. Verder werden van enkele studenten verslagen en gesprekken met hun coach of mentor gevonden, met daarin soms zeer persoonlijke informatie over de student.

Volgens Fontys ontstond het lek omdat medewerkers bepaalde documenten per ongeluk openbaar op het intranet gedeeld hebben. Nadat Omroep Brabant het datalek bij hen meldde, zijn alle openbare documenten naar 'privé' omgezet, waarmee het lek is verholpen. Medewerkers moeten voortaan ook om toestemming vragen als ze bestanden op openbaar willen zetten.

Of de bestanden daadwerkelijk door derden zijn bekeken, is niet bekend. Studenten die bang zijn dat hun informatie gedeeld is, kunnen zich bij Fontys melden. "Dit datalek had niet mogen gebeuren en daar willen we dan ook onze oprechte excuses voor aanbieden", zegt een woordvoerder van de hogeschool tegenover Omroep Brabant. Het college van bestuur stelt een onderzoek in.