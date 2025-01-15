SURF en onderwijsinstellingen melden storing door ddos-aanval

Onderwijsinstellingen 'in voornamelijk het zuiden van Nederland' hebben momenteel beperkt tot geen netwerkverbinding vanwege een ddos-aanval bij SURF. Dat melden SURF en onderwijsinstelling Fontys. SURF zegt 'gedeeltelijk herstel' te zien.

Fontys schrijft last te hebben van een netwerkstoring die alle locaties van de onderwijsinstelling treft. Door de storing is het niet mogelijk om te verbinden met het netwerk van Fontys en werken de telefoons ook niet. Volgens deze onderwijsinstelling begon de storing dinsdagmiddag en is deze veroorzaakt door een ddos-aanval.

SURF bevestigde woensdagochtend dat er een storing is en gaf om 12.30 uur in een update aan dat deze 'gedeeltelijk' was opgelost. De ict-coöperatie zegt nog te onderzoeken hoe de rest van de storing kan worden opgelost.

SURF-dienst eduroam, die internet op onderwijsinstellingen verzorgt, meldt op een webpagina bij welke onderwijsinstellingen de storing zich voordoet. Deze pagina lijkt niet geheel compleet te zijn; zo heeft Fontys volgens deze website geen storing, net als Maastricht University. Volgens een tweaker heeft ook deze universiteit last van de netwerkproblemen, waardoor sites slecht tot niet bereikbaar zijn.