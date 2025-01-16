SURF en onderwijsinstellingen opnieuw getroffen door ddos-aanval

SURF heeft opnieuw te maken met een ddos-aanval. Daardoor hebben onderwijsinstellingen in heel Nederland last van trage of geen internetverbindingen. Gisteren vond ook een ddos-aanval plaats.

SURF merkt sinds vanmorgen 8.30 uur soortgelijke activiteiten op het netwerk als gisteren, meldt de organisatie op zijn website. Net als bij de vorige aanval gaat er veel netwerkverkeer naar het zuiden van Nederland. "Door deze grote hoeveelheid verkeer lopen ook andere punten in het netwerk buiten deze regio vol. Daarom kunnen instellingen die op ons netwerk zitten buiten deze regio ook last ondervinden van trage internetverbindingen", aldus de organisatie. Sinds 11.40 uur hebben alle instellingen op het netwerk van SURF te kampen met trage internetverbindingen of hebben geen verbinding.

SURF meldt dat de aanval van vandaag een andere ddos-aanval is dan gisteren, maar wel wederom een enorme hoeveelheid volume aan verkeer bevat. "De aanval is veel groter dan de 'reguliere' DDoS-aanvallen waar ons netwerk dagelijks mee te maken heeft en afslaat." Daarnaast zit het verkeer op een punt in het netwerk waar filteren niet (goed) mogelijk is. "We zijn diverse maatregelen aan het onderzoeken om de aanval af te slaan. Dat neemt de nodige tijd in beslag." Wanneer de problemen zijn opgelost, is nog onbekend.

Update, 12.06 uur - In het artikel stond dat op de website van eduroam te zien is welke onderwijsinstellingen last hebben van de storing. Dat blijkt niet te kloppen. Het artikel is daarop aangepast. SURF meldt verder dat het om een andere ddos-aanval gaat dan gisteren. Dat is in het artikel verwerkt.