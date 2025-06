DPG Media doet 'kleinschalige test' met betaling voor weigeren cookies - update

DPG Media doet momenteel een 'zeer kleinschalige test' op een aantal media. Daarmee test de uitgeverij een 'pay-or-okay'-model, waarmee gebruikers per maand kunnen betalen om cookies te weigeren. Het is nog niet bekend of en wanneer de optie daadwerkelijk wordt uitgerold.

Een woordvoerder van DPG Media bevestigt tegenover Tweakers dat het bedrijf de betaaloptie momenteel 'op heel erg kleine schaal' uitprobeert op enkele websites in België en Nederland. De test vindt plaats bij vijf media: HLN, De Morgen, Het Parool, De Gelderlander en NU.nl.

Met de test krijgen gebruikers een cookiewall te zien, waar ze kunnen kiezen tussen het aanvaarden van cookies, of het weigeren van cookies tegen een betaling van 4 tot 7 euro per maand in België. In Nederland zou dat 5 tot 8 euro per maand zijn vanwege de hogere btw. "Journalistiek is niet gratis en daarom vragen we aan gebruikers die advertentie -en cookieloos willen surfen om een financiële bijdrage", vertelt een woordvoerder van de uitgeverij aan Tweakers.

Aangezien het momenteel nog een test betreft, neemt DPG vooralsnog niet daadwerkelijk betalingen aan. Gebruikers die de test te zien krijgen en klikken op de optie om te betalen, krijgen een melding te zien met meer informatie over de test, waarna ze zonder cookies worden doorgestuurd naar de website van het medium in kwestie, meldt het bedrijf.

"Binnen DPG Media worden alle potentiële nieuwe modellen getest, dus deze test ligt in lijn met onze filosofie", zegt de woordvoerder van DPG. "Het pay-or-consentmodel is een van de vele opties die we aan het bekijken zijn omdat de wetgeving rondom cookies, maar ook de verwachtingen van gebruikers, steeds veranderen. Wij willen goed begrijpen hoe onze gebruikers reageren en hoe we onze sites voortdurend kunnen verbeteren. In dat kader past deze test."

De uitgeverij, tevens het moederbedrijf van Tweakers, zegt dat er 'nog geen zicht is' op wanneer de resultaten van de test worden geëvalueerd of wanneer een beslissing wordt genomen op basis van die testresultaten. Het is dus niet bekend of de betaaloptie daadwerkelijk beschikbaar gaat komen, of hoe en waar die in dat geval precies zou worden uitgerold.

Het pay-or-okaymodel is niet nieuw. Verschillende Europese media maken al gebruik van deze betaaloptie, waaronder in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Eerder dit jaar uitte de EDPB, de Europese koepelorganisatie van privacytoezichthouders, zich kritisch over dergelijke betaalopties. In een zaak tegen Meta oordeelde het Europese Hof van Justitie al eens dat gebruikers die cookies weigeren een 'gelijkwaardige alternatieve dienst' moet worden aangeboden, hoewel daar volgens die rechtbank wel een 'passende vergoeding' voor mag worden gevraagd.

Update, woensdag - DPG Media bevestigt op navraag van Tweakers dat ook NU.nl deelneemt aan de test. De uitgeverij zegt dat dit, samen met Het Parool en De Gelderlander, de enige Nederlandse websites zijn die deelnemen aan de proef. Dit is aan het artikel toegevoegd.