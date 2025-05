Europa gaat DPG Media 120 miljoen euro lenen voor investering advertentienetwerk

DPG Media heeft een lening van 120 miljoen euro gekregen van de Europese Investeringsbank. De uitgever wil daarmee onder andere zijn advertentienetwerk verbeteren. Het bedrijf krijgt de lening als onderdeel van de strategie van de EU om op te treden tegen bigtechbedrijven.

De lening is onderdeel van een meerjarenstrategie van DPG Media, dat in Nederland en België veel kranten, tijdschriften en websites, waaronder Tweakers, uitgeeft. DPG wil tussen 2024 en 2026 392 miljoen euro uitgeven aan digitalisering, waarvan 120 miljoen euro afkomstig is van de Europese Investeringsbank in de vorm van een lening. In 2022 sloot DPG ook al een lening af bij de EIB, toen voor honderd miljoen euro.

DPG gaat het geleende geld gebruiken om 'haar digitale transformatie te versnellen en als lokale speler een voortrekkersrol te blijven spelen in digitale innovatie', zegt het bedrijf. In de praktijk betekent dat dat de uitgever verder wil werken aan zijn eigen advertentienetwerk. DPG Media wil met dat firstpartynetwerk met eigen adverteerders concurreren met Google en Facebook op de advertentiemarkt. Dat is een strategie waar de Europese Commissie via het Digitaal Europa Programma geld voor beschikbaar stelt.

Zowel DPG als de EIB noemen niet alle specifieke toepassingen waarvoor het geld wordt ingezet. Wel schrijft het bedrijf: "De komende jaren zullen investeringen worden gedaan om de digitale platformen voor eindgebruikers en adverteerders verder te ontwikkelen, onder andere met AI- en text-to-speechtoepassingen." Daarnaast wil het bedrijf 'zijn kennis en expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie en contentdistributie vergroten'.