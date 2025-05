Remake van Metal Gear Solid 3 verschijnt 28 augustus

De remake van Metal Gear Solid 3 verschijnt op 28 augustus. Dat is bekend geworden tijdens State of Play. De remake verschijnt onder de naam Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en komt uit op de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc.

De originele Metal Gear Solid 3 verscheen in 2004 en volgt Naked Snake op een missie in een jungle in 1964. De aangekondigde remake behoudt volgens een nieuwe trailer alles wat het origineel geliefd maakte, zoals het verhaal, de karakters, de stemacteurs, de gameplay en de muziek. Het geheel wordt nu echter in een 'nog meeslependere ervaring' gepresenteerd.

Aan het einde van de trailer zit verder een verwijzing naar Ape Escape, in de vorm van een aapje dat in beeld komt. Dat suggereert dat er een samenwerking komt tussen Metal Gear Solid en Ape Escape. In de beschrijving van de trailer wordt gesproken over 'het speciale spel Snake vs. Monkey', waarin de Pipo Monkeys gevangen moeten worden.