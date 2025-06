Konami kondigt nextgenremake van Metal Gear Solid 3 en MGS-remastercollectie aan

Konami werkt aan een remake van Metal Gear Solid 3. Die game, MGS Delta: Snake Eater, heeft nog geen releasedatum, maar komt uit voor de PlayStation 5, de Xbox Series X en S en pc. De uitgever brengt daarnaast een remastercollectie uit van oudere games.

De uitgever kondigde die games woensdagnacht aan tijdens het PlayStation Showcase-evenement van Sony. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater is een nextgenremake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater, de vijfde game in de Metal Gear-serie die zich de jaren 60 afspeelt. De game kwam oorspronkelijk in 2004 uit op de PlayStation 2.

In een aankondigingstrailer toont Konami enkele beelden van de game, al is er maar weinig op te zien. In de video is enkel te zien hoe Naked Snake door een jungle kruipt. Een releasedatum is nog niet bekend. Konami zegt dat de game uit komt op de nextgenconsoles en op de pc.

Konami kondigde naast de remake ook een remastercollectie aan van drie eerdere Metal Gear Solid-games. Dat is een bundel van de eerste Solid-game, het tweede deel Sons of Liberty en wederom Snake Eater. Konami teaset daarnaast dat er ook andere elementen aan de bundel worden toegevoegd. De remasters komen ook naar de nextgenconsoles in de herfst van dit jaar, al is een definitieve releasedatum nog niet bekend.