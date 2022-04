'Konami werkt aan Metal Gear Solid 3-remake en nieuwe Castlevania'

Volgens bronnen van Video Games Chronicle werkt game-uitgever Konami aan een remake van Metal Gear Solid 3. De studio erachter zou Virtuos Studios zijn, een gamemaker die mee heeft gewerkt aan grote titels en ports daarvan. Ook Castlevania zou een nieuwe game krijgen.

De bronnen van VGC blijven anoniem, omdat ze geen toestemming hebben om in het openbaar over de games te praten. De Singaporese studio die erachter zou zitten, Virtuos, heeft meegewerkt aan zeer veel triple-A-games. Het was medeontwikkelaar voor veel games, zoals XCOM 2, Dark Souls Remastered en Battlefield 1. Naast een remake van Metal Gear Solid 3 zou Konami ook remasters van andere Metal Gear-games uit het verleden willen uitbrengen.

De Castlevania-titel waar de bronnen van VGC over praten, zou een volledig nieuwe game worden. Ze omschrijven het als een 'opnieuw bedachte' Castlevania-game. Deze titel zou intern bij Konami onder ontwikkeling zijn, met steun van externe studio's.

In februari kwam ook een signaal naar buiten dat Konami weer aan Silent Hill werkt, een andere bekende franchise van het bedrijf. Gamemuziekcomponist Akira Yamaoka liet weten dat hij werkte aan een nieuw project, dat in de zomer van dit jaar aangekondigd zou worden. "Het is degene waarvan je hoopt dat het hem is", stelde hij toen in een interview. Kort na publicatie van dat interview, werd het hostende YouTube-kanaal AlHub door een onbekende partij gevraagd het offline te halen. Dat deed het. Yamaoka heeft de muziek voor bijna alle Silent Hill-games geschreven. Bronnen van VGC meldden toen ook dat het om Silent Hill gaat.

Konami zelf wilde tijdens E3 2021 een presentatie geven, maar annuleerde die toch. Het verzekerde fans wel dat het meerdere 'grote projecten' in ontwikkeling heeft. Het beloofde 'in de komende maanden' updates te geven over die projecten. Dat was in mei.