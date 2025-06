Konami toont eerste beelden nieuwe Silent Hill 2-remake voor PS5 en pc

Konami kondigt een remake van Silent Hill 2 aan. De horrorgame wordt in de Unreal Engine 5 gemaakt door ontwikkelaar Bloober Team. Wanneer het spel uitkomt, is niet duidelijk. De remake van Silent Hill 2 zal 12 maanden lang een PS5-exclusive zijn, maar komt ook uit voor pc.

Bloober Team kondigt enkele nieuwigheden aan voor de Silent Hill 2-remake. Zo zal er in de game een over-the-shoulder-camerastandpunt aanwezig zijn waardoor er een meeslepende gameplay-ervaring ontstaat. Het vechtsysteem zou ook vernieuwd zijn en Bloober Team heeft voor de remake gebruikgemaakt van motion capture om gezichtsuitdrukkingen van in-game personages nog beter tot leven te brengen.

De game wordt opgebouwd in de Unreal Engine 5 en zal daarbij ondersteuning bieden voor Lumen en Nanite. Lumen is een framework om verschillende verlichtingalgoritmes en -oplossingen in één plaats te integreren voor het berekenen van dynamische global illumination in een game. Via Nanite kunnen ontwikkelaars een groot aantal verschillende fotorealistische assets met miljoenen polygonen direct importeren en gebruiken in hun games. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de Unreal Engine 5 waarin Epic Games de vernieuwingen van de game-engine uit de doeken doet.

De Silent Hill 2-remake komt uit voor pc en zal 12 maanden lang enkel op console te spelen zijn via PlayStation 5. Het spel ondersteunt enkele PS5-functies zoals 3D-audio, haptische feedback en de adaptive trigger-functionaliteit van de PlayStation DualSense-controllers. Dankzij de ssd in de PS5-console zullen er volgens de ontwikkelaar ook geen laadschermen te zien zijn tijdens het spelen van het spel.

De game komt ook uit voor pc en via Steam zijn de systeemeisen bekendgemaakt. Konami schrijft ten minste een Intel Core i5-8400 of AMD Ryzen 3 3300X-cpu voor, in combinatie met 12GB aan ramgeheugen. De grafische kaart moet minstens een AMD Radeon RX 5700 zijn of een Nvidia GeForce GTX 1080. Een pc moet minstens over 50GB aan opslagruimte beschikken. Met deze samenstelling kan de Silent Hill 2-remake op lage- of medium-grafische instellingen gespeeld worden met een resolutie van 1080p en een framerate van 30fps.

Na de remake van Silent Hill 2 zullen er volgens Konami nog games uit deze gamefranchise verschijnen: Silent Hill: Ascensions, Silent Hill Townfall en Silent Hill F. Konami meldt dat er ook een nieuwe film zal gemaakt worden op basis van het Silent Hill-universum. Deze film krijgt de titel Return to Silent Hill mee, en wordt het vervolg op de horrorfilm uit 2006.