Konami bundelt 13 Teenage Mutant Ninja Turtles-games voor consoles en pc

Konami brengt een collectie van dertien Teenage Mutant Ninja Turtles-games uit voor consoles en Windows-pc's. De games van The Cowabunga Collection verschenen eerder voor onder andere arcademachines, de NES en de SEGA Mega Drive.

De dertien klassieke TMNT-games zijn door game-ontwikkelaar Digital Eclipse aangepast voor de moderne tijd en bieden onder andere functies voor opslaan en terugspoelen. Konami levert digitale gamegidsen bij The Cowabunga Collection voor spelers die ondersteuning bij vechten en moeilijke delen willen. TMNT (Arcade), TMNT: Turtles in Time (Arcade), TMNT: The Hyperstone Heist en TMNT Tournament Fighters (Super Nintendo) bieden daarnaast de mogelijkheid om online te spelen.

De collectie bestaat uit twee arcadegames, vier games die voor de Nintendo NES verschenen, twee Super NES-games, twee SEGA Mega Drive-games en drie TMNT-games die op de Game Boy uitkwamen. Konami toonde tijdens Sony’s State of Play-evenement beelden van de vier pizza-etende en vechtende schildpadden, in actie bij de 8bit- en 16bit-retrogames.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection verschijnt ergens dit jaar voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows-pc's via Steam, Xbox One en Xbox Series X. De collectie kost 40 dollar, omgerekend en met btw is dat 44 euro.