Xiaomi kondigt Redmi K50-telefoons volgende week aan

Xiaomi kondigt zijn Redmi K50-telefoons volgende week aan. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De release zal eerst in China plaatsvinden, waarna de wereldwijde release op een onbekend later moment zal zijn.

Xiaomi K50-teaser

Er komt in elk geval een telefoon in de K50-serie met een MediaTek Dimensity 9000-soc, zo zegt Xiaomi. Het is onbekend welk model dat zal zijn. Vorig jaar met de K40-serie ging het om drie verschillende modellen: de reguliere versie, een Pro-model en een Pro+. Er is al een Redmi K50 Gaming verschenen, een op gamers gericht model uit de serie. Die heeft een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-soc.

Het evenement vindt online plaats op 17 maart rond 12 uur 's middags Nederlandse tijd. De render bij de uitnodiging toont een telefoon met drie camera's in een rond camera-eiland, met daaronder de tekst '108MP AI Triple Camera', wat erop wijst dat de primaire camera een 108-megapixelsensor heeft. Ook zijn enkele ledflitsers te zien.

De K-serie is de high-endserie van Redmi, een merk van Xiaomi dat zich vooral richt op de budgetmarkt. Behalve de K-serie brengt Xiaomi ook de eigen serie uit in Europa. Dit jaar gaat het daarbij om de Xiaomi 12-telefoons, die al eerder in China verschenen en vermoedelijk deze maand in Europa zullen uitkomen.