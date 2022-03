Documentatie toont dat Xiaomi Redmi K40 gaat uitbrengen als Poco F3

Uit een FCC-keuring is gebleken dat Xiaomi de vorige week aangekondigde Redmi K40-telefoon elders wil uitbrengen als Poco F3. De telefoon heeft onder meer een Qualcomm Snapdragon 870-soc en 6,67"-oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid.

Redmi K40

De Poco F3 heeft een FCC-keuring ondergaan, iets dat de Indische telefoontwitteraar Abhishek Yadav opmerkte. De specs komen overeen met die van de Redmi K40, een telefoon die Xiaomi vorige week presenteerde voor de Chinese markt.

De K40 heeft een Qualcomm Snapdragon 870-soc. Dat is een vernieuwde versie van de Snapdragon 865 van vorig jaar. De accu heeft een capaciteit van 4520mAh en die kan laden met 33W. Omdat Xiaomi de accu langer op hogere snelheid door laat laden dan voorheen, moet het mogelijk zijn om van 0 naar 100 procent te gaan in 52 minuten. De K40 heeft een primaire 48-megapixelcamera, met daarbij een camera met ultragroothoeklens en een macrocamera. Dat komt overeen met de set-up van de Poco F2 Pro van vorig jaar.

Als er een Poco F3 verschijnt, is het mogelijk dat Xiaomi ook dit jaar een Poco F3 Pro wil uitbrengen. Daarbij zou het kunnen gaan om de K40 Pro of Pro+, maar daarover is vooralsnog niets bekend. Het is ook onbekend wanneer Xiaomi de Poco F3 zou willen presenteren.