ARCore op Android kan tweede camera gaan gebruiken voor diepte-informatie

ARCore op Android kan voortaan informatie van meerdere camera's combineren om een betere dieptekaart te maken. Dat was tot nu toe niet mogelijk. De eerste telefoons die dat kunnen, zijn de Pixel 4 en 4XL uit 2019.

De ondersteuning voor het gebruik van de tweede camera voor ARCore komt in de komende weken uit op de Pixel 4, blijkt op de supportpagina, die Android Police aantrof. De Pixel 5 en 4a 5G uit 2020 krijgen de functie vooralsnog niet, ondanks dat die ook twee camera's aan de achterkant hebben. Dat komt vermoedelijk doordat het bij de Pixel 4 om een camera met telelens gaat en bij de nieuwere modellen om een camera met ultragroothoeklens.

ARCore draait op veel meer Android-smartphones met meerdere camera's. Het is onbekend of en wanneer de ondersteuning voor het verzamelen van meer data over diepte daarop beschikbaar komt. Google heeft daar vooralsnog niets over gezegd. ARCore werkte tot nu toe met de informatie van één camera.

Google heeft ook zijn Feature Drop van maart aangekondigd; eens in de paar maanden krijgen Pixel-telefoons een update met nieuwe functies. Komende week kunnen eigenaren van Pixel-telefoons hun hartslag meten door hun vinger op de camera te leggen, iets dat apps van derden al jaren kunnen. Ook het accepteren van hele zinnen als slimme suggestie in toetsenbord Gboard zit in de update, maar dat werkt alleen in het Engels.