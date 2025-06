Google lijkt dienst voor draaien lokale AI-modellen op Android te maken

Google lijkt te werken aan een dienst voor het draaien van lokale AI-modellen op Android-telefoons. De dienst, AICore, draait al op de Pixel 8-telefoons, maar de informatie in de Play Store wijst erop dat de dienst op meer telefoons beschikbaar zal komen.

AICore staat in de Play Store, maar is alleen zichtbaar vanaf Pixel 8-telefoons, meldt Android Police. De dienst vermeldt in de listing dat het compatibel is met Android 12 en hoger, terwijl de Pixel 8-toestellen op Android 14 draaien. Ook de bewoording van de listing en de screenshots wijzen erop dat meer telefoons dan alleen Pixels de dienst kunnen draaien.

De bedoeling lijkt dat AICore lokale AI-modellen automatisch van updates voorziet, waarna apps die lokale taalmodellen kunnen benaderen en gebruiken. Daarmee lijkt het een framework zoals het al langer bestaande ARCore, waarmee apps augmented reality via het camerabeeld kunnen gebruiken. Google heeft niet gereageerd op de informatie.