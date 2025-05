OnLeaks toont renders van Google Pixel 9 Pro met vernieuwd ontwerp

OnLeaks heeft renders gepubliceerd van de komende Google Pixel 9 Pro. De telefoon krijgt volgens de bekende leaker een vernieuwd ontwerp met platte zijkanten en een nieuwe 'camerabalk' aan de achterkant. Het toestel moet later dit jaar uitkomen.

OnLeaks publiceert de renders in samenwerking met MySmartPrice. De leaker stelt dat de telefoon een redesign meekrijgt. Het apparaat krijgt een vernieuwd cameraeiland aan de achterkant, waar drie sensoren in zitten. Anders dan bij de Pixel 6-, 7- en 8-toestellen, loopt deze 'camerastrook' niet langer over de complete breedte van de achterkant. Het cameraeiland lijkt daarmee meer op die van de Pixel Fold van vorig jaar.

Aan de voorkant van het toestel zit volgens MySmartPrice een plat scherm met een diagonaal van ongeveer 6,5" en een punch-hole voor een selfiecamera. Het scherm zou hiermee kleiner zijn dan die van de huidige Pixel 8 Pro, die een 6,7"-paneel heeft. Tegelijkertijd zijn de afmetingen van het toestel vrijwel ongewijzigd, dus mogelijk betreft dit een fout van MySmartPrice. De Pixel 9 Pro zou 162,7mm hoog, 76,6mm breed en 8,5mm dik worden. Daarmee is het komende toestel 0,1mm hoger en breder, maar juist 0,3mm dunner dan zijn voorganger.

Verder krijgt de telefoon volgens de renders platte zijkanten, hoewel die wel licht naar het scherm en de achterkant van de telefoon buigen. De voorgaande Pixel 8 Pro heeft 'gebolde' zijkanten. De volumeknoppen en aan-uitknop zitten nog steeds aan de rechterzijkant van het toestel, terwijl de USB-C-poort, speakers en simkaartslot aan de onderkant van de telefoon zitten.

OnLeaks publiceert vaker correcte renders van onaangekondigde smartphones. Vorig jaar toonde hij in maart eerste afbeeldingen van de Pixel 8 Pro, terwijl die telefoon pas in oktober officieel werd aangekondigd door Google. De Pixel 9 Pro moet ergens in de tweede helft van 2024 uitkomen, hoewel de exacte releasedatum nog niet bekend is.

Bron: OnLeaks (sociale media), MySmartPrice